Vijftiende en zestiende, dat was het resultaat voor respectievelijk Esteban Ocon en Fernando Alonso in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico. Omdat meerdere coureurs een gridstraf incasseren, schuift Alonso op de startopstelling voor de race wel op naar P12. Ocon is één van de rijders met een gridpenalty wegens een motorwissel en vertrekt als negentiende.

Op de vraag of het verrassend is dat Alpine niet competitief is in Mexico, antwoordt Alonso tegenover onder meer Motorsport.com: “Nee. Het was verrassend dat we competitief waren in Sochi en Turkije”. In beide vrijdagtrainingen op het Autodromo Hermanos Rodriguez eindigde Alonso nog in de top-tien, maar het lukte hem niet die vorm mee te nemen naar zaterdag. “Voor de kwalificatie hebben we wat aanpassingen gedaan aan de auto, maar ik denk dat mijn ronde veel beter had gekund”, vertelt de tweevoudig wereldkampioen.

Q1 lag bijna een half uur stil vanwege een code rood na een crash van Lance Stroll. Voor die rode vlag had Alonso naar eigen zeggen een tijd van 1.17.7 of 1.17.8 kunnen rijden. “Dat was goed genoeg om door te gaan naar Q2, maar op dat moment telde het helaas niet. Op het moment van de waarheid kreeg ik het vervolgens zelf niet voor elkaar”, aldus Alonso, die bleef steken op een tijd van 1.18.452. “Dat is jammer, want er had misschien wel meer ingezeten.”

Alonso had vooraf echter al geen hoge verwachtingen van het weekend in Mexico-Stad. “We houden van een bepaald type bochten, dus we wisten dat Mexico niet ideaal zou zijn voor onze wagen”, verklaart de 40-jarige coureur uit Oviedo. “Het seizoen is nog bezig, maar de ontwikkeling van de wagen ligt al lange tijd stil. We lijken het daardoor steeds lastiger te krijgen. We moeten dus hard blijven werken en in de komende races proberen meer punten te pakken dan AlphaTauri.”

Alpine staat momenteel vijfde bij de constructeurs, met tien punten voorsprong op nummer zes AlphaTauri. Laatstgenoemd team kan goede zaken doen in Mexico, aangezien Pierre Gasly als vijfde start. Ondanks zijn mindere uitgangspositie heeft Alonso de hoop om zondag punten te pakken nog niet opgegeven. “In Austin waren we absoluut niet competitief en startte ik als laatste, maar in de slotfase knokte ik toch nog om P10. Deze keer start ik vanaf P12, dus punten zijn heel goed mogelijk”, besluit hij hoopvol.

Bekijk onze terugblik op de kwalificatie in Mexico: