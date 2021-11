De onmisbare studenten in het hart van het Mercedes F1 Team

Wanneer Lewis Hamilton of Valtteri Bottas successen boeken in de Formule 1, wordt elke gelegenheid aangegrepen om iedereen bij Mercedes te bedanken. Menig fan vindt het overdreven of gemaakt, maar het zijn waardevolle boodschappen die zeer gewaardeerd worden binnen het team. Het grootste deel van het team zit namelijk op grote afstand, maar speelt wel een doorslaggevende rol. De reglementen schrijven voor dat er een beperkt aantal teamleden per formatie aanwezig mag zijn op het circuit. De achtergebleven teamleden in de fabriek in Brackley zijn minstens zo belangrijk.

Veel van de onzichtbare activiteiten tijdens een raceweekend vinden bij Mercedes plaats in de Race Support Room (RSR) in Brackley. Hier worden alle data geanalyseerd, strategieën bedacht en de pitmuur geadviseerd over calls die de race kunnen maken of breken. Motorsport.com kreeg de unieke kans om op de vrijdag en zaterdag van het Grand Prix-weekend in Austin een kijkje achter de schermen te nemen.

Een van de meest verrassende aspecten binnen RSR is de hoeveelheid studenten. Zij werken vrijwillig tijdens de raceweekends, buiten hun stage op een andere afdeling binnen het team om. De opleiding die zijn volgen varieert van computerwetenschappen, fysica, aerodynamica en wiskunde. In het RSR kunnen zij ervaren hoe het is om deel uit te maken van een raceteam. Het takenpakket is niet altijd even complex, maar wel zeer waardevol: van het uitschrijven van de boordradio’s van andere teams en het analyseren van de tv-beelden tot interessante informatie opslaan en opvallende zaken doorspelen.

Extra handjes

Voor Mercedes zijn deze extra ogen zeer waardevol: “Om letterlijk naar elk woord op de boordradio van de twintig auto’s te luisteren, heb je oren nodig”, legt Dom Riefstahl, Mercedes’ race support team leader en test engineer, uit aan Motorsport.com. “Je hebt gewoon mankracht nodig. Zij luisteren mee met de meetings, met de debriefs, met alle discussies die rond de auto gaande zijn. Ze geven hun vrije tijd op om dit hier te doen. Op vrijdag moeten ze toestemming krijgen van hun manager om hier te kunnen zijn. Op zaterdag en zondag geven ze hun vrije weekenddagen op om ons te helpen.”

Door het open karakter van de werkwijze van Mercedes kunnen de studenten ook punten aandragen, suggesties doen en het team helpen met verzoeken. “Als ze ergens een mening over hebben, zijn ze meer dan welkom om die te uiten”, bevestigt Riefstahl. “Zo nu en dan stelt iemand de vraag als ‘heeft iemand dat gezien’, en dan kan een van de studenten roepen ‘ja, ik heb de video, ik stuur hem rond’.”

Studenten kunnen echt het verschil maken

Op de zondagochtend van een GP organiseert Riefstahl een ‘Racing 101’-sessie met de studenten. Dan mogen zij alle vragen stellen die ze kunnen bedenken: “Er zijn dan geen domme vragen. Het voedt gewoon hun passie. Heel informeel mogen ze alles vragen wat ze maar willen weten. Je ziet echt dat het wat aanwakkert bij hen. Ja, het is hard werken in het RSR, daar kan ik niet over liegen. Ze zijn ontzettend druk tijdens de sessies. Maar het feit dat je aanwezig kunt zijn bij alle meetings is de beloning voor het werk dat zij verzetten. Ze voelen zich echt betrokken.”

En zo kan het zomaar gebeuren dat je als vrijwilliger een doorslaggevende rol speelt in een overwinning van een Formule 1-team. Riefstahl: “Als je een weekend hebt waarin strategie de sleutel was, en we weten dat ook andere teams die strategie hadden maar wij er goed om gereageerd hebben, dan weet je dat je werk echt belangrijk was. Een race zoals Sochi, waar het op een zeker moment gaat regenen en je heel veel informatie krijgt van wat men denkt van de bandenkeuze, dan realiseren ze zich echt dat ze een verschil maken en impact hebben op het weekend. Dat is vrij ongebruikelijk voor een stagiair binnen een bedrijf, die kan niet zomaar zeggen dat hij of zij een rol gespeeld heeft in het winnen van een race.”