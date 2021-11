Sainz komt goed weg: “Een van mijn moeilijkste kwalificaties”

Nadat Q1 stilgelegd werd vanwege de crash van Lance Stroll was Carlos Sainz Jr. een van de eerste coureurs die zich aan het eind van de pits opstelde om weer naar buiten te gaan. Hij stond daar zo’n anderhalve minuut te wachten voordat de sessie weer ‘op groen’ ging. Zodra hij uit de pits vertrok, maakte Sainz melding van een gebrek aan vermogen en reed hij in slakkentempo over het rechte stuk. Van het team kreeg hij de instructie om naar neutraal te schakelen en van daaruit het toerental op te voeren in de hoop dat het probleem zichzelf daardoor zou oplossen. Het duurde tot de eerste bocht voordat Sainz in gang kon schieten.

“Het was heel tricky”, verklaarde de Madrileen op een vraag van Motorsport.com. “We hebben dit weekend moeite met het wegrijden uit de pits en zeker wanneer we lang stilstaan is het een probleem. Ik had niet gedacht dat het zo lang zou duren. Mijn banden koelden in die verloren tijd ook heel erg af, het was aan het eind van Q1 een flinke opgave om er nog een goede ronde uit te persen. Q2 was ook stressvol en chaotisch, het was waarschijnlijk een van mijn moeilijkste kwalificaties ooit. Ik kwam nooit echt in het ritme tot die goede ronde in Q3, maar zelfs in dat rondje had ik nog een paar momenten waardoor ik nog wat tienden had kunnen winnen. Ik zat op twee of drie tienden van het optimale met onze auto. Wat dat betreft vond ik de zesde plaats wel verrassend."

Het was niet de eerste keer dit weekend dat Ferrari kampte met dergelijke problemen. Vrijdag maakte Charles Leclerc al melding van het euvel, dat mogelijk te wijten valt aan de ijle lucht in Mexico-Stad. Hoewel hij verklaarde dat het probleem onder controle was bij Ferrari, is de definitieve oplossing nog niet gevonden. De Monegask kwam niet verder dan de achtste plaats in de kwalificatie en was teleurgesteld. Sainz kijkt op zijn beurt met vertrouwen uit naar de race.

“De kwalificatie was de slechtste sessie van het weekend en het lukte ons alsnog om voor McLaren [van Daniel Ricciardo] te staan en we staan ook maar op een paar tienden van AlphaTauri, zij waren met slipstreams in de weer”, vervolgde Sainz. “Als we het gevoel met de auto een beetje beter krijgen, kunnen we in de race een goed ritme vinden. Dan kunnen we wellicht nog iets uithalen met de strategie. Het wordt erg lastig om in te halen, je kunt niet echt pushen als je een paar ronden in de vuile lucht zit. Dat heeft vooral met temperatuur te maken. Het gaat wel lastig worden.”