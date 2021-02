Alonso tempert verwachtingen: "Sta met beide benen op de grond"

De tweevoudig wereldkampioen vertrok eind 2018 uit de Formule 1 om zijn geluk te beproeven in andere raceklassen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus keert hij dit jaar weer terug in de koningsklasse van de autosport. Hij doet dat bij Alpine, het team uit Enstone waarmee hij in 2005 en 2006 de wereldtitel veroverde. De voorbereiding van de Spanjaard kende vorige week een kleine tegenslag toen hij tijdens een trainingsrit op de fiets werd aangereden en in het ziekenhuis belandde. Daar werd een kaakfractuur geconstateerd, maar inmiddels heeft Alonso het ziekenhuis verlaten en Alpine verwacht niet dat de kwetsuur zijn voorbereiding in de weg zal staan.

Die voorbereiding begon voor Alonso al in 2020, een seizoen dat voor Renault als zeer succesvol betiteld kan worden. De stal veroverde voor het eerst in het hybride tijdperk podiums en lijkt de ergste dieptepunten achter zich te hebben gelaten. Rondom het team uit Enstone heerst dan ook optimisme over 2021, maar Alonso gaat nog niet voorop in de fanfare. De ervaren Spanjaard wil wachten tot de pre-season test in Bahrein vooraleer hij zich uitlaat over zijn verwachtingen, zo zegt hij in gesprek met het officiële Formula 1 Magazine. “Ik ben er nog niet over aan het nadenken. We zitten nog veel te vroeg in de voorbereiding. Misschien dat we ons er na de wintertest een voorstelling van kunnen maken waar we tijdens de eerste race kunnen staan. Op dit moment heb ik daar nog geen gedachten over.”

Alonso liet vorig seizoen bij de aankondiging van zijn rentree al weten dat de focus voor hem ligt op 2022, het eerste seizoen van de nieuwe Formule 1-wagens. “Realistisch gezien moeten we met beide benen op de grond staan. We weten dat er veranderingen zijn dit jaar, maar die zullen niet dramatisch zijn en dus zullen er weinig verschillen zijn ten opzichte van vorig jaar.”

Alonso verwacht dus opnieuw een sterk Mercedes, gevolgd door Red Bull. “Mercedes zal denk ik weer voor iedereen staan. Daarna komt Red Bull en daarachter zal een felle strijd ontbranden tussen een paar teams. Alpine zal in die groep zitten en het zal interessant zijn om te zien wie zich het beste heeft aangepast. Ik denk dat het erg dicht bij elkaar zal zitten. We kunnen dus om de zesde of zevende plaats op de grid vechten, maar we kunnen ook heel gemakkelijk vijftiende worden. Het is aan ons om in ieder geval voor de top-tien te gaan.”