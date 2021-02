RTL Duitsland gaat toch weer Formule 1 uitzenden

RTL verraste vorig jaar vriend en vijand door aan te kondigen zich na dertig jaar terug te trekken als uitzendgemachtigde van de koningsklasse van de autosport. De zender wilde zich volledig op betaald voetbal richten en geen gooi meer doen naar een hernieuwing van de Duitse tv-rechten. Die bleken namelijk veel te duur. "Als er concurrenten meedingen die bereid zijn om het dubbele bedrag te bieden, dan moet je jezelf voorbereiden op een vertrek", liet Manfred Loppe in juni vorig jaar namens RTL weten.

Die bekritiseerde concurrent was de Duitse tak van Sky. Die televisiezender is nu dus rechtenhouder en gaat de races achter een betaalmuur uitzenden, maar heeft de mogelijkheid om maximaal vier races per seizoen middels een sublicentie aan te bieden aan een open kanaal. Dat pakket is nu in handen van RTL gekomen, meldt F1-Insider.com. Welke vier van de 23 races de zender gaat uitzenden is nog niet bekend. Wel lijkt het er op dat de zender een beroep zal doen op de bekende gezichten van Florian König, Kai Ebel, Christian Danner, Heiko Wasser en analist Nico Rosberg.

De Formule 1 had de laatste jaren in Duitsland te maken met teruglopende kijkcijfers. Na de hoogtijdagen van Michael Schumacher en de kampioensjaren van Sebastian Vettel was er ondanks 'Duits' Mercedes-succes nog maar weinig belangstelling voor de sport. Mogelijk dat het debuut van Mick Schumacher dit jaar het tij kan keren.