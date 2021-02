Vettel staat bekend als een echte liefhebber van alles met wielen en een motor en heeft door de jaren heen een imposant wagenpark bij elkaar verzameld. Zo kocht hij eerder al een aantal klassieke Formule 1-wagens zoals een McLaren van Ayrton Senna en de Williams FW14B waarmee Nigel Mansell in 1992 wereldkampioen werd, maar hij sleutelt in zijn vrije tijd ook graag aan diverse historische motorfietsen.

Grote opruiming

Voorafgaande aan zijn allereerste Formule 1-seizoen bij Aston Martin heeft Vettel besloten om zijn privécollectie flink op te schonen. Navraag van Motorsport.com leert dat er in ieder geval geen verband is tussen de overstap van Vettel naar het Britse merk en het feit dat hij acht auto's verkoopt, waaronder vijf Ferrari's. In zijn periode bij de Italiaanse renstal bestelde de Duitser drie exclusieve bolides in Maranello, maar de liefde voor de Italiaanse raspaardjes lijkt inmiddels aardig te zijn afgenomen.

Via de gerenommeerde supercar-dealer Tom Hartley Jnr. hoopt Vettel een nieuwe eigenaar te vinden voor de acht auto’s die in de verkoop gaan. Voor twee exemplaren is die missie reeds geslaagd: de iconische Ferrari F50 en de Ferrari LaFerrari zijn inmiddels alweer verkocht.

Van de zes auto’s die nog wel te koop staan is de Ferrari Enzo misschien wel het meest bijzondere exemplaar. De knalrode bolide uit 2004 heeft slechts 1.790 kilometers op de teller staan. Wat de 6-liter V12 moet opleveren is onbekend: de prijs is alleen op aanvraag bij de dealer beschikbaar.

De vierde Ferrari in het rijtje is een knalgele F12TDF, een van de drie Ferrari's die in het interieur ook is uitgerust met het logo van Vettel op de hoofdsteunen. In drie jaar tijd heeft de coureur er slechts 1.189 kilometer mee afgelegd, wat resulteert in een vraagprijs van 835.000 euro. De vijfde en laatste Ferrari die in de verkoop gaat is de Ferrari 458 Speciale. Voor minder dan de helft van de vraagprijs van de F12TDF mag dit zwarte exemplaar van eigenaar wisselen.

Cadeautje uit Abu Dhabi

Naast de collectie Ferrari’s neemt Vettel ook afscheid van twee Mercedessen. De SL65 AMG Black Series is de enige auto uit de collectie die de Duitser niet zelf gekocht heeft. De Black Series – waarvan er slechts 350 gemaakt zijn – was namelijk een cadeautje van de organisatie van de Grand Prix van Abu Dhabi, nadat Vettel er in 2009 de allereerste editie van de race op het Yas Marina Circuit had weten te winnen. In ruim tien jaar tijd heeft Vettel nog geen 3.000 kilometer afgelegd met de zwarte Benz. De tweede Mercedes die verkocht wordt is een SLS AMG uit 2010, het model dat van 2010 tot en met 2012 nog als safety car fungeerde in de seizoenen waarin de toenmalige Red Bull-coureur de titel wist te pakken.

De laatste auto die Vettel van de hand doet is een BMW Z8 Roadster uit 2002. Hoewel de Heppenheimer vroeg in zijn carrière nog door het Beierse merk gesteund werd, liet de viervoudig wereldkampioen deze Z8 in 2015 pas importeren vanuit Amerika. Ondanks het feit dat de Z8 van de hele collectie de meeste kilometers op de teller heeft staan, is Vettel met een totaal van slechts 21.726 afgelegde kilometers ook op dit model bijzonder zuinig geweest.

