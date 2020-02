Retro: Herinneringen aan de iconische Williams FW14B

De Williams FW14B uit 1992 is een van de meest opzienbarende Formule 1-wagens aller tijden, uit een tijdperk waarin innovatie hoog in het vaandel stond en computersimulaties nog in de kinderschoenen stonden. Gewapend met de laatste elektronische snufjes en hulpmiddelen voor de rijders reed de wagen in de handen van Nigel Mansell alles aan diggelen.

Zoals de naam doet vermoeden is de wagen een evolutie van de FW14 uit 1991, waarmee Williams een poging deed om de dominante combinatie McLaren en Ayrton Senna af te stoppen. In 1990 moesten Williams en motorpartner Renault het namelijk afleggen tegen McLaren en Ferrari, en eindigde het team van Frank Williams zelfs nog achter Benetton als vierde.

Bij zijn terugkeer naar Williams wist Nigel Mansell in 1991 vijf zeges te behalen met de geavanceerde FW14, wat aangaf dat het team met het ontwerp van de wagen een goede weg was ingeslagen. De wagen was uitgerust met een semi-automatische versnellingsbak, een innovatie van Ferrari en John Barnard die stilaan ingeburgerd was, tractiecontrole en een actieve ophanging. Met de B-variant zette het team met die actieve ophanging een grote stap, door de rijhoogte ook elektronisch te gaan regelen. Dankzij dit systeem kon het team de rijhoogte vooraan of achteraan aanpassen aan het circuit, op basis van de feedback van de rijder.

Die elektronische snufjes werden gekoppeld aan een verfijnd aerodynamisch concept van Adrian Newey en een extreem krachtige Renault V10-motor, die bovendien lichter was dan de Honda's achterin de McLaren. Het resultaat mocht gezien worden. Mansell zette in de openingsrace van Kyalami meteen de toon voor het seizoen 1992. In Zuid-Afrika pakte hij de pole met zeven tienden voorsprong op Senna en 1,1 seconde op diens McLaren-collega Gerhard Berger. Mansell reed van start tot finish aan de leiding. Het was het begin van een reeks van vijf overwinningen op een rij. Op vier uitvalbeurten na finishte Mansell verder negen keer als winnaar en drie keer als tweede. Hij pakte zijn eerste - en uiteindelijk enige - wereldtitel met bijna dubbel zoveel punten als teamgenoot Riccardo Patrese en meer dan twee keer zoveel punten als Michael Schumacher en Senna.

De legendarische F1-illustrator Giorgio Piola bespreekt hierboven met Jake Boxall-Legge zijn herinneringen aan een van de meest ultieme Formule 1-bolides.