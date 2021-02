Toch zijn er door de oplettende kijker best wat nieuwigheden te ontdekken. Door goed te kijken naar de details van de nieuwe auto worden enkele opvallende veranderingen aan het ontwerp zichtbaar waarmee McLaren hoopt het gat naar Mercedes en Red Bull te dichten. Hieronder bespreken we de tien kenmerken van het ontwerp die de nieuwe auto onderscheiden van haar voorganger, de MCL35.

Vorig seizoen introduceerde McLaren tijdens de Grand Prix van Toscane op Mugello een nieuwe neus, waarmee het overstapte op het concept dat Mercedes al jaren gebruikt en waarnaar meer en meer teams zijn overgestapt. Ook op de MCL35M blijft deze nieuwe variant te zien, maar de cape en de turning vanes onder de neus zijn aangepast om de luchtstroom beter naar de rest van de auto te leiden.

In 2020 voerde de renstal meerdere veranderingen door aan de bargeboards en de verticale vleugeltjes naast de sidepods. Veel daarvan komt ook in het ontwerp voor dit jaar terug. Dit shot van bovenaf van de auto van vorig jaar doet eigenlijk geen recht aan dit aspect, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er meer veranderingen doorgevoerd worden voordat de MCL35M de eerste serieuze ronde gereden heeft. De formatie is namelijk van plan nieuwe onderdelen mee te nemen naar de eerste race.

De gele lijn op de foto laat zien hoeveel smaller de sidepods van de MCL35M zijn ten opzichte van die van vorig jaar. McLaren heeft veel energie gestoken in het slanker maken van dit deel van de auto, zodat de luchtstromen rond het middenrif van de auto verbeterd worden.

De Mercedes-AMG M12-motor heeft andere eisen voor de koeling dan de Renault E-Tech 20, waarmee McLaren in 2020 reed. De lay-out van de koeling is daarom aangepast en daarnaast zijn ook de radiatoren en de bijbehorende componenten opnieuw verpakt. Het paneel met lamellen naast de cockpit is groter dan voorheen, maar tegelijkertijd zodanig aangepast dat die bij de vorm van de sidepods past. Die lopen nu abrupter naar beneden. Ook de rolbeugel en de luchtinlaat boven de cockpit zijn opnieuw vormgegeven. De onderste inlaat, die groter gemaakt moest worden om te voldoen van de eisen van de Renault-motor, is weer verkleind. Hierdoor kon McLaren voor de grote ovale vorm van de airbox met driehoekig binnenwerk kiezen, zoals Mercedes dat ook doet.

De algemene vorm van de sidepods, inclusief de uitstulping halverwege het oppervlak, heeft een nieuwe vorm gekregen om te profiteren van de andere architectuur van de Mercedes-krachtbron. Iets eenvoudigs als een andere positie van de uitlaten kan al een groot verschil maken voor hoe strak het bodywork erlangs kan lopen.

Het ontwerp van de vloer voor 2021 is natuurlijk flink op de schop gegaan. De reglementen schrijven de diagonale uitsnede voor, want daarmee moet de downforce van de F1-bolides komend seizoen met zo’n tien procent verminderd worden.

De volledig ingesloten gaten in de buitenste honderd millimeter van de vloer, die sinds 2017 bij alle auto’s aanwezig waren, zijn in 2021 verboden. Dit geldt ook voor gaten die in het voorste deel van de vloer werden gemaakt om een stromingsstructuur op te zetten waarmee de rand van de vloer ‘afgesloten’ werd, met als doel een soort grondeffect te creëren.

De diagonale uitsnede gaat een fors effect hebben op hoe de aerodynamica-specialisten omgaan met de turbulentie die de achterbanden genereren en het effect daarvan op de diffuser. De teams gaan vlak voor de band veranderingen doorvoeren aan de rand van de vloer om hier toch invloed op uit te oefenen. Bij de McLaren MCL35M is te zien dat de rand omhoog is gekruld.

De vorige generatie van de vloer en de bijbehorende reglementen gaven de ontwerpers de ruimte om een combinatie van gleuven, ingesloten gaten en vinnetjes te gebruiken om de luchtstroom rond het achterwiel te beïnvloeden. Dit is nu in zijn totaliteit verleden tijd.