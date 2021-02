Plannen voor nieuw Formule 1-circuit bij Madrid onthuld

De laatste keer dat er in de omgeving van de Spaanse hoofdstad een Grand Prix Formule 1 werd georganiseerd was in 1981, toen nog op het Circuit del Jarama met als winnaar Gilles Villeneuve. Sindsdien verhuisde het evenement echter naar Jerez (1986-1990) en vervolgens naar de huidige locatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya, even boven Catalaanse kustplaats.

Een particulier investeringsproject wil Madrid echter terugbrengen op de kaart van de internationale autosport. Daarvoor is in het plaatsje Morata de Tajuña een oude steengroeve van zo’n zestig hectare opgekocht. Het aan te leggen circuit zal zo’n 4,5 kilometer lang worden, met een recht stuk van 650 meter, zes rechter- en zeven linkerbochten en een maximale breedte van 20 meter. Op het terrein wordt een paddock gebouwd van zo’n 30.000 vierkante meter met een pitsgebouw met veertig garages. Met de bouw is een investering gemoeid van ongeveer 12 miljoen euro. Wanneer het circuit eenmaal is aangelegd, komen er in een tweede fase een kart- en minibikecircuit, een motormuseum en een verkeersveiligheidsschool. Die faciliteiten moeten er voor zorgen dat er 280 dagen per jaar iets te doen is en het circuit zichzelf kan bedruipen.

Steun van Spaanse automobielclub

Het circuit moet over drie jaar in bedrijf zijn en over vijf jaar geschikt zijn om de Formule 1 en MotoGP te ontvangen. De Spaanse automobielfederatie RFEDA heeft inmiddels z’n steun voor het project uitgesproken, zo laat president Manuel Avino in gesprek met Motorsport.com weten: “Het is een project waar we erg enthousiast over zijn. We zijn hoopvol dat dit project definitief doorgaat, want het zal de motorsport en z’n verschillende kampioenschappen enorm helpen.”

Mochten de plannen worden uitgevoerd, dan vormt Morata op termijn mogelijk een bedreiging voor Barcelona. Daar wordt niet alleen elk jaar de Grand Prix Formule 1 verreden, maar ook door de F1-teams getest. De race in Catalonië verkeert echter al jaren in zwaar weer: Vorig jaar zou de race voor het laatst op de F1-kalender staan, maar de bereidheid van de organisatie en de Catalaanse overheid om er tijdens de coronacrisis toch een race te organiseren leverde het circuit flink wat krediet op en dat betekent dat Barcelona ook dit seizoen weer op de kalender staat.