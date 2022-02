Het Ferrari F1 Team onthulde op donderdagmiddag de nieuwe F1-75 voor het seizoen 2022. De meeste aandacht ging direct uit naar de neus. De ontwerpers uit Maranello hebben in de wintermaanden een radicaal en innovatief concept bedacht, wat een groot voordeel kan zijn tijdens de ontwikkeling van de auto. Buiten de spitse en opvallende vorm van de neus - die wel wat weg heeft van de neus van een miereneter - zit er onderhuids een veel belangrijkere ontwikkeling.

Zoals hier onthuld, heeft Ferrari een ‘modulair’ neusconcept ontwikkeld, iets wat nooit eerder vertoond is in de Formule 1. In plaats van een enkele neussectie, heeft de Scuderia voor twee losse elementen gekozen. Aan de kant van het chassis bevindt zich het constructieve gedeelte, wat gehomologeerd is en in december al door de verplichte FIA-crashtests is gekomen. Voor dat element bevindt zich echter een gedeelte dat volledig los staat van het structurele gedeelte. Hieraan zit ook de voorvleugel bevestigd. In deze afbeelding is dat gedeelte geel gemarkeerd.

Het radicale neusconcept op de Ferrari F1-75 Illustratie: Giorgio Piola

Doordat dit component losgekoppeld is van het gehomologeerde deel, heeft Ferrari veel meer vrijheid om de neus en vleugel aan te passen en te veranderen zonder dat hiervoor de verplichte crashtests doorstaan moeten worden. Dit scheelt veel tijd én geld.

Met het modulaire concept kan de Scuderia veel sneller reageren met updates of veranderingen aan het design. Een slimme vondst, zeker omdat met de nieuwe regels verwacht wordt dat de teams snel en veel updates gaan introduceren. Bovendien hebben alle teams te maken met het budgetplafond. Ferrari kan met dit idee veel efficiënter en goedkoper het algehele aerodynamische concept van de neus aanpassen. De bespaarde tijd en energie kan dan weer elders ingezet worden. Het kortere element kan ook tijdens races, wanneer er schade is aan de voorvleugel, sneller verwisseld worden.

Buiten het radicale neusontwerp, heeft Ferrari ook gekozen voor een heel andere voorvleugel. Waar de overige teams gekozen hebben voor een relatief korte voetplaat aan de voorzijde, is het element van de Scuderia veel breder.