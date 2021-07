De onderlinge verschillen tussen Mercedes en Red Bull Racing zijn al het gehele seizoen minimaal, zo ook op Britse grond. Mercedes kwam op Silverstone met een flinke update van de bolide in de hoop het tij te keren. Het is voor de kampioensformatie een van de laatste grote updates voordat de focus volledig overgaat op 2022, als het technische reglement flink gaat veranderen. De Brits-Duitse formatie kwam dus met een fors pakket op de proppen terwijl Red Bull stap voor stap met verbeteringen komt aan de RB16B.

De agressieve aanpak van het energiedrankenteam was tot op heden dus succesvol, Mercedes had door de reglementswijziging voor dit jaar iets meer tijd nodig om de wagen op de rit te krijgen. Dat had vooral te maken met de aerodynamische gevolgen van de benodigde aanpassing aan de vloer, die meer invloed had op een wagen met een low rake-concept zoals de W12. Het team koos voor een methodische aanpak en kwam geleidelijk tot een alles omvattend pakket.

We bekijken de aanpassingen in onderstaande illustratie met bijbehorende uitleg:

Mercedes AMG F1 W12 sidepod en vloer vergelijking Illustratie: Giorgio Piola

(1) De torenhoge deflector is ingekort waardoor de lamel-achtige structuur verder naar voren gebracht kon worden. Dat heeft significante invloed op de luchtstroom.

(2) De grote deflector op de zijkant van de sidepod is nu in twee stukken gedeeld, daarmee is de boog verdwenen die voorheen op de schouder van de sidepod geplaatst zat en daarmee twee verschillende breuken in de luchtstroom veroorzaakte. De vleugel aan de zijkant van de sidepod lijkt nu op de meeste andere auto’s op de grid. Het is een flinke omslag nadat men voor de Japanse Grand Prix in 2019 juist de andere weg bewandelde en dit concept ook meenam naar 2020.

(3) In deze regio zijn meerdere verandering geweest, maar de belangrijkste is hoe het golvende deel van de vloer minder uitgesproken is geworden. De hoge deflector zit nu over de gehele breedte bevestigd aan de vloer terwijl er een extra opstaand vleugeltje is toegevoegd.

(4) Op dit vlak is de uitsnede in de vloer groter geworden, het bijbehorende vleugeltje is daardoor ook enigszins aangepast.

(5) Door het terugbrengen van de welving in de vloer heeft men wel besloten op bepaalde delen een soort tweede laag toe te voegen.

(6) Op het grootste deel van het oppervlak bevinden zich nu kleine vinnetjes tussen de sidepod en de vloer. Mercedes heeft maar liefst vier kleine vinnetjes toegevoegd, allemaal bedoeld om de luchtstroom zo goed mogelijk te geleiden.

(7) Iets verder naar achteren zien we nog eens vier vinnetjes, maar deze hebben een iets andere vorm.

Ook Red Bull blijft pushen

Red Bull Racing RB16B nieuwe vloer Illustratie: Giorgio Piola

Red Bull heeft dit seizoen bijna elke race een update meegebracht. Het programma loopt enigszins uiteen: Max Verstappen krijgt de nieuwigheden een wedstrijd eerder dan Sergio Perez. Ook tijdens de Britse Grand Prix was het weer zover. De Limburger kreeg een aangepaste vloer. Zo werd bij de rode pijl een nieuwe trap-achtige winglet geplaatst met drie niveaus die de lucht richting de buitenkant van de vloer brengen. Dit heeft invloed op de luchtstroming en helpt de andere aerodynamische zaken om de lucht zo goed mogelijk langs de achterband te brengen.