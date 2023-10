F1-update: De data achter Verstappens poleronde in Qatar, Hamilton hekelt track limits

Max Verstappen is bepaald geen voorstander van het sprintformat in de Formule 1 en voorspelde donderdag dat het tot op zekere hoogte 'gokken' zou worden met de set-up in Losail, maar na de kwalificatie prijkt zijn naam 'gewoon' bovenaan de tijdenlijst. De basisafstelling van Red Bull bleek in de enige training best aardig te kloppen, waarna het een kwestie van finetunen voor de kwalificatie was. Verstappen toonde zich andermaal de snelste, ondanks dat de laatste run niet helemaal naar wens verliep. "Ik wilde iets meer risico nemen, maar dan verlies je meteen de achterkant."

Verstappen duidt ermee op het enorme gebrek aan grip op de nieuwe asfaltlaag, een euvel dat alle coureurs parten speelde. "Maar gelukkig had ik al een goede ronde staan", wees de Limburger naar zijn eerste run. Die bleek uiteindelijk ook genoeg, waarbij de data enkele interessante dingen tonen. Zo zijn in de onderstaande Tweet de snelste ronden van Verstappen, Lando Norris (ongeldig door het overschrijden van de track limits) en George Russell met elkaar vergeleken. Het springt meteen in het oog dat Mercedes nog altijd met veel te veel drag kampt, waardoor Russell al meer dan een tiende kwijt was voordat hij überhaupt bij bocht 1 aankwam. Het tweede plaatje laat vervolgens zien dat de heren bij het uitkomen van bocht 10 nog aardig dicht bij elkaar zaten, maar dat Verstappen vooral daarna veel terrein wist te winnen. Heel verrassend is dat niet, aangezien er in dat stuk meerdere snelle bochten en wat langere rechte stukken zitten.

Met de track limits is ook meteen een ander gesprekspunt benoemd. Lewis Hamilton en Verstappen zaten er zelfs over op één lijn tijdens de persconferentie na afloop. Zo concludeerden beide coureurs dat de kerbstones in Qatar best een goede grens vormen, aangezien rijders automatisch al tijd verliezen als ze erover gaan en dat ze daarbij eveneens de vloer kunnen beschadigen. De FIA houdt voor alle circuits echter vast aan de witte lijn als limiet, en dat is in bijvoorbeeld Oostenrijk en Qatar een recept voor de welbekende track limits-tombola. Het komt uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de povere kwalificatie van Sergio Perez, woede bij Lance Stroll en reacties op de F1-plannen van Andretti.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!