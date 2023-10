Horner reageert op F1-plannen Andretti: "Ze moeten hun eigen motor bouwen"

In de Formule 1-paddock van Qatar gaat het naast de aanstaande wereldtitel van Max Verstappen, track limits en het sprintformat ook over de F1-plannen van Andretti. De FIA heeft het Amerikaanse team begin deze week groen licht gegeven. Het is een belangrijke stap, maar de lastigste horde moet nog altijd worden genomen. Zo is er naast toestemming van de FIA ook goedkeuring van de Formule 1 nodig als commerciële rechtenhouder. De teams hebben op papier geen directe stem, al verwachten zij wel van FOM, Liberty Media en F1 CEO Stefano Domenicali dat ze in hun belang zullen handelen.

De FIA en Formule 1 zitten tot dusver niet bepaald op één lijn en dat is ook de reden dat de zaak zich nu in de publiciteit afspeelt. De FIA heeft haar deel van de procedure afgerond en F1 nu de bal toegespeeld. "Ik zie dit vooral als een probleem tussen de FIA en Liberty Media. De FIA is de regelgever van F1 en Liberty de commerciële rechtenhouder, waardoor zij over het financiële aspect gaan. Als er een nieuw team in de sport komt, is de vraag natuurlijk: wie gaat dat betalen, wat zijn de financiële gevolgen?", reageert Horner in Qatar. "Ik denk dat de F1 en FIA eerst op één lijn moeten komen en vervolgens naar ons moeten stappen met een voorstel van wat ze precies willen. Zij moeten een collectief standpunt innemen, het kan niet zo zijn dat de ene dit wil en de ander dat."

'General Motors moeten eigen F1-motor bouwen voor toegevoegde waarde'

In de praktijk is dat wel het geval en vragen de bestaande teams zich hardop af wat de meerwaarde van een nieuwkomer is. Het is eigenlijk een verkapte manier om aan te geven dat ze geen geld willen verliezen. Als een elfde team meerwaarde heeft, zou de spreekwoordelijke taart groter worden en hoeft het niet veel geld te kosten als daar elf punten uit gesneden worden. Horner denkt dat een project van Andretti en Cadillac best meerwaarde kan hebben, maar ziet die meerwaarde niet in het kiezen voor een Renault-motor, waar in een eerder stadium over is gesproken.

"Als General Motors toe kan treden tot de Formule 1, dan lijkt me dat in principe positief", duidt Horner op de samenwerking tussen Andretti en Cadillac. "Ford komt in 2026 al terug en als we dan Ford tegen General Motors krijgen, is dat natuurlijk fantastisch. Ze zouden alleen hun eigen motor moeten bouwen." Volgens Horner heeft het Andretti-project pas echt toegevoegde waarde als het een extra motorleverancier in de sport brengt, hetgeen Ferrari-teambaas Frederic Vasseur vrijdag ook al aanstipte. "Audi doet dat ook en neemt er een bestaand team voor over. Waarom zou dat voor andere partijen dan anders moeten zijn? Daar moeten de FIA en F1 naar kijken."

Bestaande teams willen hun financiële waarde beschermen

Een eigen motor bouwen zou volgens Horner de gewenste meerwaarde creëren, al erkent hij dat alle pijnpunten daarmee nog niet weg zijn. "Natuurlijk draait veel in de wereld om geld en zijn teams daar nou eenmaal heel gevoelig voor. Eigenlijk zijn alle Formule 1-teams een soort van franchises. Het risico is dat iedere franchise minder waard wordt als je van tien naar elf teams gaat. Daar zijn de belanghebbenden natuurlijk bezorgd over", vult Horner aan bij Sky Sports.

"Ongeveer zes jaar geleden stonden vier teams op omvallen en sindsdien heeft de Formule 1 zichzelf bijna opnieuw uitgevonden, nu staan we er goed voor. Maar de belanghebbenden waar ik het over had, hebben natuurlijk miljoenen dollars of ponden geïnvesteerd in die teams. Die waarde willen ze graag beschermen." Daarnaast ziet Horner ook nog andere haken en ogen. "Als je kijkt naar een plek als Zandvoort, waar laten we dat extra team dan? Er zijn ook nog operationele problemen die we moeten oplossen. Maar nogmaals: het is eerst aan de FIA en F1 om op één lijn te komen. Dan kunnen ze met een uitgewerkt voorstel naar ons komen en kunnen we verder praten."

Video-analyse: Elfde team in F1? Waarom de moeilijkste stap voor Andretti nog komt