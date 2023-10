Norris trekt boetekleed aan na geschrapte ronde: Maakte alleen maar fouten

Lando Norris had immers al meerdere rondetijden geschrapt zien worden en omdat zijn eerste ronde in Q3 tot niks leidde, kon hij niet terugvallen op een andere rondetijd toen ook zijn tweede ronde geschrapt werd. "Ik corrigeerde een moment van overstuur en ging ervan af", legt Norris uit waarom hij opnieuw over de track limits ging. Hij baalt van dat moment, vooral omdat zijn team 'geweldig werk' heeft geleverd. "Ik heb het gewoon verpest", trekt de Brit het boetekleed aan na de veelbelovende kwalificatie die in teleurstelling eindigde.

Norris weet dat er dit weekend met de sprint shootout, sprintrace en de snelheid van de MCL60 nog genoeg kansen zijn om er een succesverhaal van te maken, maar: "Zo denk ik niet. Ik denk alleen aan wat ik vandaag had moeten doen. Dat was snelle ronden rijden en geen fouten maken. Dat is het enige wat ik vandaag heb gedaan, dus het was geen goede dag voor mij", aldus Norris, die nu van P10 moet komen op zondag.

Voor teamgenoot Oscar Piastri leek er met die geschrapte rondetijd van Norris toch nog een geluk bij een ongeluk te zijn voor McLaren, totdat ook de Australiër nota bene tijdens het interview voor de top-drie te horen kreeg dat ook zijn rondetijd was geschrapt. Hij start zondag van de zesde plaats. Ook bij FOM, waar de interviews na afloop plaatsvonden, waren ze nog niet helemaal geïnformeerd en moest Piastri zelf het nieuws brengen dat hij niet van P3, maar P6 start. "Ik denk dat niemand je op de hoogte heeft gehouden, maar mijn rondetijd is geschrapt", geeft Piastri aan. "Dat is uiteraard jammer. De auto voelde redelijk aan. Ik pushte een beetje hard in die laatste ronde. Dat is dus jammer, want de auto was snel", baalt hij ook van het verloop van deze sessie.

Waar Norris vooral met de prestaties van vandaag in zijn maag zit, blikt Piastri al iets positiever vooruit op de rest van het weekend. "We krijgen morgen nog een kans in de kwalificatie", doelt de McLaren-rijder op de sprint shootout. "En dan de sprint ook nog. We zullen wel zien waartoe we in staat zijn. Het zit erg dicht bij elkaar en het is zo makkelijk om fouten te maken aangezien de baan erg glibberig is. Dat maakt het niet makkelijk voor ons. Maar goed, we proberen het opnieuw. Het is uiteraard jammer dat we nu wat verder achteraan starten voor de hoofdrace, waar de meeste punten verdeeld worden. Maar er liggen zeker punten voor het grijpen", sluit hij op positieve noot af.