Perez verklaart nieuwste domper in F1-kwalificatie Qatar

"Het was best moeilijk", vat Sergio Perez zijn kwalificatie kort samen. Op het 5,419 kilometer lange Losail International Circuit slaagde de Red Bull-coureur erin om in Q2 een rondetijd te noteren die goed genoeg was voor een plaats in Q3, maar vanwege het overschrijden van de track limits viel hij terug tot de dertiende plek en kon hij een goede uitgangspositie voor zondag uit zijn hoofd zetten. "We worstelden om de balans te vinden", legt hij de problemen van vandaag uit. "We hadden zo veel problemen dat ik geen enkele ervan kon oplossen. Elke bocht voelde anders en de omstandigheden waren erg lastig. Ik worstelde gewoon enorm in de kwalificatie."

Zaterdag krijgt Perez wel nog een kans om zijn fout te herstellen, aangezien de dag begint met de sprint shootout. In deze kortere kwalificatie zal hij echter nog zorgvuldiger te werk moeten gaan om een herhaling van deze kwalificatie te voorkomen. "Het is nog niet voorbij", bekijkt de Mexicaan het van de positieve kant. Toch heerst vooral de teleurstelling, want Perez wacht zondag een grotere uitdaging dan hij had gehoopt. "Het gaat natuurlijk erg moeilijk worden om in te halen hier met de baanomstandigheden zoals we die nu hebben. We zullen wel zien waartoe we in staat zijn en van daaruit herstellen", aldus de teamgenoot van Max Verstappen.

Laatstgenoemde is door de tegenvallende kwalificatie van Perez overigens nog een stuk zekerder van zijn derde Formule 1-titel in Qatar. Hij verdedigt een voorsprong van 177 punten en heeft in de sprintrace al genoeg aan de zesde plaats. Mocht het feest nog niet op zaterdag gevierd worden, dan lijkt dat nu zo goed als zeker op zondag wel te gebeuren. Perez moet dit weekend namelijk minstens 32 punten scoren, wil hij het feest van Verstappen uitstellen tot aan de Verenigde Staten. Dat betekent dat Perez zondag de race moet winnen en in de sprintrace minstens tweede moet worden.

Voor Verstappen was de zaterdag dus wel een goede dag, aangezien hij de snelste tijd noteerde en zondag van pole vertrekt. "Dit is een geweldige start van het weekend, ja. Het blijft wel lastig met het nieuwe asfalt, dat nog erg weinig grip geeft. Maar goed, ik ben natuurlijk erg blij om op pole te staan. Het is gewoon een goede dag voor ons geweest", aldus de nu nog tweevoudig wereldkampioen.