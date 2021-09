F1-update: Verstappen overtreft verwachtingen, Hamilton schrijft historie

Het Formule 1-seizoen van 2021 blijft maar actie en sensatie opleveren. Ook zondag was het weer feest op het Sochi Autodrom. Titelkandidaten Lewis Hamilton en Max Verstappen moesten flink aan de bak, terwijl Lando Norris vooraan het tempo dicteerde. De Brit leek op weg naar de overwinning, totdat een regenbui de race acht ronden voor het einde volledig op zijn kop zette.

In een nieuwe aflevering blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de zondag in Sochi. We bespreken de tactische keuzes die Hamilton de overwinning opleverden en die Norris uiteindelijk de zege kostten. Verder natuurlijk uitgebreid aandacht voor de inhaalrace van Max Verstappen en de reactie van de Limburger en teambaas Christian Horner achteraf. De Nederlander verloor in Rusland weliswaar de WK-leiding, maar scoorde met zijn tweede plek een resultaat waar zelfs het team van Red Bull vooraf geen rekening mee had gehouden.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!