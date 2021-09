Vettel begrijpt niet waarom F1 afwijkt van traditioneel Monaco-format

Volgend jaar stopt men in Monaco met het traditionele vierdaagse weekendformat. De vrije trainingen worden dan ook gewoon op vrijdag verreden in plaats van op donderdag. Dat was een traditie zodat het circuit op vrijdag grotendeels vrijgehouden kon worden voor de bevoorrading, maar ook was het voor bezoekers van het prinsdom een feestavond. F1-voorman Stefano Domenicali bevestigde deze week dat het schema in Monaco ook op de schop gaat, waarschijnlijk om ruimte te maken voor nog meer races op de kalender.

Viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel verwacht dat het aangepaste spoorboekje in Monaco waarschijnlijk geen invloed gaat hebben op het verloop van het weekend, maar verklaarde wel dat hij genoot van een extra rustdag. “Het was altijd een mooie vrije dag, ik ging niet feesten ofzo, maar ik had wel iets meer voorbereidingstijd. Het hoorde gewoon bij Monaco. Maar goed, al het leuke moet blijkbaar verdwijnen. Dat is de reden dat ze inkrimpen naar drie dagen. Het was leuk, maar dat kunnen we beter afschaffen.”

Ondanks dat Vettel die opmerking met een kwinkslag maakte, verklaarde hij alsnog niet te begrijpen waarom F1 aan het format in Monaco zou willen sleutelen. “Ik begrijp niet waarom je het in Monaco wil veranderen”, vervolgde hij. “Het werkte goed, het was een eenmalig tijdschema. Wat het ook is, we gaan ons aanpassen en dan zullen we het wel zien. Ik weet niet of al het leuke eruit moet, maar ik kan er ook geen andere reden voor bedenken. Er zijn waarschijnlijk zaken die vroeger leuker waren, maar andersom zijn er ook dingen ten goede veranderd. Er is altijd een soort balans.”

Alpine F1-coureur Fernando Alonso was meer uitgesproken over de beslissing om het format te wijzigen. Hij noemt het een slechte zaak: “Om er een dag minder te zijn is geen goede zaak”, aldus Alonso. “Elk team heeft zijn eigen programma, een ander plan wat betreft de marketing. Voor sponsoren en andere activiteiten zijn het hele interessante weekenden. Met corona was dat natuurlijk anders, maar hopelijk is het volgend jaar weer normaal. Ik denk dat we die activiteiten nu meer op donderdag krijgen waarna we ons op vrijdag vol op het circuit richten.”