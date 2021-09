Wolff: Mercedes was “vastberaden” om Hamilton op inters te zetten

In een bewogen Russische Grand Prix kwam Lewis Hamiltonals winnaar uit de bus. Hij pakte daarmee zijn honderdste zege in de Formule 1. Makkelijk kwam de zege echter niet tot stand. Na zijn pitstop lag de Brit tweede achter landgenoot Lando Norris, totdat het in de slotfase begon te regenen. Met nog vier ronden te gaan besloot Hamilton de pits te bezoeken, terwijl Norris de race op slicks uit wilde rijden. Dat bleek de verkeerde keuze, waardoor de regerend wereldkampioen profiteerde en met bijna een minuut marge op Max Verstappen zegevierde.

In eerste instantie was Hamilton echter niet van plan om een setje intermediates te halen omdat het gros van het circuit nog droog genoeg was voor slicks. Vijf ronden voor het einde werd hij al naar binnen geroepen door Mercedes-engineer Peter Bonnington, maar dat signaal negeerde hij. De ronde daarna werd Hamilton overtuigd door zijn team, waardoor de pitstop een feit werd. “Mijn team was geweldig vandaag, maar ik negeerde de eerste call. Ik dacht ‘nee, hij rijdt recht voor me!’”, vertelde Hamilton na afloop van de race aan Norris bij het vierkantje van de televisieploegen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff toont begrip voor het feit dat Hamilton in eerste instantie geen extra stop wilde maken. Tegelijkertijd is de Oostenrijker zich ervan bewust dat het team meer informatie heeft en ook zag dat er nog meer regen aan zou komen. “Voor de coureur is het altijd heel moeilijk als de helft van het circuit droog en de andere helft een beetje nat is”, erkent Wolff na afloop van de race. “We wisten dat de grote bui eraan kwam. Valtteri stopte een ronde ervoor en daarna waren onze weerman en strategen vastberaden om [Lewis te laten] stoppen.”

"Als leider kan je alleen verliezen"

Daar waar Hamilton werd overtuigd door de woorden dat het harder zou gaan regenen en toch stopte, reed Norris door tot het te laat was. Ook dat vindt Wolff begrijpelijk, omdat je als leider ‘alleen kan verliezen’ in een dergelijke situatie. “We waren in zekere zin voorbereid op een moeilijk einde, ongeacht of we Lando op de baan konden passeren of niet. Toen kwam de regen en op dat moment werd het behoorlijk onberekenbaar”, aldus Wolff. "Ik begrijp waarom het voor McLaren zo moeilijk was om een besluit te nemen over stoppen of buiten blijven. Als leider kan je alleen verliezen. Daarvan hebben wij vandaag geprofiteerd en ik vermoed dat het spectaculair was voor de fans."

De regenbui hielp Hamilton uiteindelijk langs Norris, maar lang leek het erop alsof de McLaren-coureur stand zou kunnen houden voor zijn eerste zege. Hamilton vermoedde zelf dat het lastig zou worden om Norris te passeren en ook Wolff vindt het lastig in te schatten of zijn coureur erlangs was gekomen zonder regenbui. “Lewis zat in het begin van de race vast achter Ricciardo, hoewel Ricciardo DRS had. Ik denk dat het moeilijk was geworden om in te halen. Ze hadden vandaag een snelle auto en van zijn kant was het goed gemanaged. Het leek alsof ze ietwat in de knel zaten met de brandstof, maar toen hij de snelheid opvoerde was hij heel snel.”