Wolff: F1 is niet bepaald saai door dominantie Mercedes

Mercedes won afgelopen seizoen 15 van de 21 races en pakte voor de zesde achtereenvolgende keer beide wereldtitels. De dominantie heeft meer dan eens gezorgd voor opmerkingen over de amusementswaarde voor F1-fans en welke meerwaarde het voor andere automerken heeft om toe te treden tot de sport. Mercedes-teambaas Wolff is echter van mening dat er nog voldoende gaande is in de Formule 1 en refereert aan het meeslepende gevecht tussen Mercedes, Red Bull en Ferrari in de tweede helft van 2019.

“Mercedes wint een zesde kampioenschap en je kunt je afvragen of mensen daarom niet meer kijken. Het punt is dat de variëteit en onvoorspelbaarheid er nog altijd is”, zei Wolff. “Je wist in 2019 voor het weekend niet of er een Ferrari of Red Bull op pole-position zou staan en Max Verstappen vervolgens zou winnen. Het duel tussen de generaties dat we nu zien is een geweldige attractie. Vettel tegen Leclerc, Verstappen tegen Lewis Hamilton. Dat is heel aantrekkelijk voor het publiek. Voor mij was het goed nieuws dat het aantal kijkers nog altijd groeit en dat de fanschare uitgebreid is met jongere mensen. Ik denk dat we over het algemeen een hele goede koers volgen.”

De Formule 1 maakte recent de kijkcijfers van afgelopen seizoen bekend. In totaal keken er in 2019 gemiddeld zo’n 91,5 miljoen kijkers naar een race. In Nederland trok de sport zo’n 31 procent meer kijkers. Ook op social media zette de forse groei door. Volgens Wolff doet de Formule 1 het ondanks de achteruitlopende kijkcijfers wereldwijd helemaal niet slecht. De Oostenrijker stelt vast dat het televisielandschap aan de lopende band blijft veranderen.

“Je ziet dat de lineaire televisie steeds meer aan kracht verliest en dat geldt niet voor de Formule 1”, vervolgde hij. “Het is eigenlijk een van de weinige sporten met een groeiend publiek terwijl we in bepaalde landen wel achter de decoder verdwijnen. We kijken terug op 2019 met bijna 2 miljard kijkers, 419 miljoen unieke kijkers, gemiddeld 90 miljoen kijkers per weekend en meer 20 miljoen mensen die de Grand Prix live bekijken. We zijn de snelst groeiende sport op social media, zelfs in vergelijking met de Amerikaanse sporten. Je kunt zien dat we het goed doen. Liberty doet goed werk door alles open te gooien, dat was in het verleden niet het geval. Tussen alle andere sporten zijn dit geweldige cijfers. Wat betreft de wereldwijde aandacht voor de sport zit het wel goed.”

Met medewerking van Luke Smith