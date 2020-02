Renault: Dit jaar wordt spelletje 'wie het langst niet knippert'

Het is een grote uitdaging voor de teams, die rekening moeten houden met de grootschalige reglementswijzigingen volgend jaar. De afgelopen jaren zijn de regels redelijk stabiel gebleven, dit jaar verandert er nagenoeg niets op technisch vlak. De aandacht zal dus verdeeld moeten worden tussen aankomend seizoen en het daaropvolgende, maar wanneer 2021 de prioriteit moet krijgen boven 2020 is de hamvraag.

Omdat de F1 er door de volgende reglementscyclus best anders uit gaat zien, weten de teams dat ze zoveel mogelijk middelen moeten besteden aan het toekomstige ontwerp om te voorkomen dat ze achterop raken. Daarentegen weten ze ook dat ze zo lang mogelijk moeten doorgaan met het verbeteren van de wagens voor aankomend seizoen, omdat ze anders risico lopen posities te verliezen in het kampioenschap en daarmee ook veel prijzengeld.

Marcin Budkowski, uitvoerend directeur van Renault, geeft toe aan Motorsport.com dat het lastig is om de balans tussen de ontwikkelingsprogramma's voor beide jaren te vinden. "Het is een groot dilemma straks. Dat zal voor iedereen zo zijn. We hebben zoals iedereen een plan en dat is om de ontwikkeling tijdens het seizoen korter te maken. Dus niet minder, maar geconcentreerder. Het is nu makkelijk praten, omdat het seizoen nog niet begonnen is, maar het kan vooraan erg interessant worden als de top-drie vecht voor het wereldkampioenschap en het krap wordt. Maar eerlijk gezegd zal dat over het hele veld zo zijn, ook het gevecht om de vierde plek. Het wordt een spelletje 'wie het langst niet met de ogen knippert'", zegt hij.

Volgens Budkowski is het gewicht van een transitie naar de nieuwe regels niet te onderschatten. "We moeten vooral niet afgeleid raken, want 2021 is zo'n grote uitdaging en kans tegelijk. De marge van progressie bij zo'n nieuwe set regels is erg groot. Er wordt veel gezegd dat het te beperkend is, en hoewel dat meer dan nu het geval is, denk ik dat het bewust zo is gedaan om ervoor te zorgen dat het kampioenschap competitiever wordt. Bij de start van een nieuwe cyclus is de ontwikkelingssnelheid gigantisch en zien we veel mogelijkheden om betere prestaties te behalen. Als je daar te laat mee bezig gaat, dan kan je in de problemen komen voor 2021. De realiteit is dat we moeten ontdekken hoeveel potentie er is door met de ontwikkeling bezig te gaan en waar we in 2020 staan ten opzichte van de rest. Elk team zal die afweging moeten maken en zelf moeten kiezen wat het gaat doen. Het kan interessant worden om in de gaten te houden."

Met medewerking van Jonathan Noble