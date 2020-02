Berger: Het probleem van Ferrari is de rol van Binotto

Binotto nam vorig jaar de rol van teambaas over van Maurizio Arrivabene, die er na vier jaar nog niet in geslaagd was om Ferrari kampioen te maken. Binotto was onder Arrivabene meerdere jaren technisch directeur van de renstal, maar kon zijn takenpakket niet zomaar delegeren. En dus nam hij in 2019 een dubbele rol aan binnen het team, iets wat volgens Gerhard Berger te veel van het goede is gebleken voor de in Zwitserland geboren technicus.

Berger ziet Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc dan ook niet als favoriet voor de wereldtitel in 2020. "Binotto is super aardig. Hij werkte lang geleden al aan mijn wagen. Ik heb veel waardering voor hem, maar vanwege de manier waarop de structuur is opgebouwd zie ik een voordeel bij Red Bull en Mercedes", zei de Oostenrijker tegen Motorsport.com. De huidige DTM-baas, die zelf in totaal zes seizoenen voor de Scuderia reed, stelt dat het beter is als Binotto een deel van zijn werk overdraagt aan iemand anders binnen het team. "Ik geloof persoonlijk dat het niet werkt als iemand het teammanagement, de techniek en de politiek voor zijn rekening neemt. In andere teams wordt dat meestal verdeeld over drie verschillende mensen. Er is meestal een belangrijke engineer of ontwerper zoals Adrian Newey bij Red Bull of Andy Cowell bij Mercedes. Dan is er nog iemand die de hele operatie aanstuurt. Christian Horner doet dat bijvoorbeeld perfect. En tot slot is er iemand die over de politiek en strategie gaat. Dat is bij Mercedes een Toto Wolff of bij Red Bull een Helmut Marko. Maar dat alles in één rol? Ik zie niet in hoe zoiets mogelijk is."

Binotto is nauwer betrokken bij de ontwikkeling van de F1-wagen dan andere teambazen. Dat was voorheen wel anders bij Ferrari, weet Berger. "Als je kijkt naar de meest succesvolle periode van Ferrari, dan zie je dat er ook een drietal was: Jean Todt, Ross Brawn en Rory Byrne. En daarnaast was er nog Michael Schumacher. Wat Helmut Marko of Toto Wolff doet, komt overeen met de rol van Todt destijds. Byrne was de engineer en de teammanager voor het hele verhaal was Brawn."

Win tickets voor de Race in Zandvoort met Euromaster. Ontdek hoe! #adv

Met medewerking van Christian Nimmervoll