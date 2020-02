Formule 1 trekt 31 procent meer kijkers in Nederland

In totaal trok de Formule 1 in 2019 zo’n 31 procent meer kijkers in Nederland, zo blijkt na een analyse van onderzoeksbureau Nielsen. Wereldwijd werd er iets minder naar de Formule 1 gekeken, maar in de twintig belangrijkste markten stegen de kijkcijfers tot 405,5 miljoen. Nederland behoort door de opkomst van Max Verstappen inmiddels tot de vijf belangrijkste markten voor de sport. Het staat in een rijtje met Brazilië, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

De groei in grote landen als de Verenigde Staten en China was iets kleiner, maar het bereik was daar logischerwijs wel het grootst. Door de terugkeer van Robert Kubica groeide de sport fors in Polen met een plus van 569,7 procent, dat staat gelijk aan 8,4 miljoen kijkers. Ook in het Midden-Oosten en Griekenland werden Formule 1-races beter bekeken, hoewel die landen niet vertegenwoordigd worden door coureurs.

Ten opzichte van een seizoen eerder werden 19 van de 21 Grands Prix beter bekeken dan tijdens het voorgaande seizoen. De Italiaanse Grand Prix werd het beste bekeken met 112 miljoen kijkers. Maar ook race in het prinsendom Monaco, de spectaculaire GP van Brazilië en de voorlopig laatste race in Duitsland werden ieder door meer dan 100 miljoen kijkers bekeken. Veertien races werden door meer dan 90 miljoen kijkers bekeken, het gemiddelde per race lag op 91,5 miljoen kijkers.

Ook op social media boekt F1 progressie

F1-eigenaar Liberty Media had wat betreft het gebruik van sociale media een flinke inhaalslag te maken met de Formule 1 toen het de sport overnam. Op social media groeide de tak van sport opnieuw sneller dan welke andere grote sportcompetitie dan ook met een bereik van in totaal 24.9 miljoen mensen. Ten opzichte van 2018 boekte F1 een groei van 32.9 procent.

Met die groei op social media spreekt F1 ook een andere doelgroep aan. Maar liefst 62 procent van de fans die de sport de afgelopen jaren ontdekten komen uit de categorie tot 35 jaar oud.