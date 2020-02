Szafnauer: "Ontwikkeling van Racing Point kost tijd"

Het in Silverstone gevestigde team kwam halverwege 2018 - destijds nog actief onder de naam Force India - in financiële problemen en werd onder curatele gesteld. Een consortium rond Lawrence Stroll, de vader van coureur Lance, nam de formatie over en heeft zich voorgenomen het team uit te laten groeien tot een competitieve kracht in de koningsklasse van de autosport. Met dank aan de investeringen van Stroll heeft het team inmiddels een begin gemaakt met een aantal ambitieuze plannen, maar Otmar Szafnauer denkt dat het niet realistisch is om direct grote sprongen voorwaarts te verwachten.

Op de vraag van Motorsport.com of Racing Point de ambitieuze Stroll tevreden kan houden, zei de teambaas: “Ik zeg altijd dat redelijke mensen met dezelfde informatie tot dezelfde conclusies komen. In de Formule 1 heb je nou eenmaal tijd nodig. Na de overname van Brawn kostte het Mercedes nog drie jaar voordat ze races konden winnen en dat was een team dat net een kampioenschap had gewonnen. Red Bull nam Jaguar over en hoelang hebben ze erover gedaan om te winnen? Vijf jaar! Het vergt nou eenmaal tijd. Maar het is waar dat Lawrence erg ambitieus is. Hij moet echter begrijpen dat zoiets niet van het ene op het andere moment kan gebeuren. Mensen zeggen weleens dat we nu genoeg geld hebben, maar daar draait niet alles om. Zonder geld kun je het niet doen, maar met geld kost het tijd. Red Bull had het geld, [Dietrich] Mateschitz gaf toestemming om alles te doen wat nodig was. Mercedes had ook een groot budget.”

Ondanks dat de plannen van Racing Point inmiddels in een gevorderd stadium verkeren en er plannen zijn voor de bouw van een nieuwe fabriek, geeft Szafnauer toe dat het team geen carte blanche heeft wat betreft de investeringen. “Wij werken niet zonder beperkingen”, vervolgde hij. “We hebben nu voldoende geld zodat onze ontwikkeling niet langer stokt. Daar hadden we in het verleden wel last van. Bijvoorbeeld wanneer je bezig bent met het ontwikkelen van een wagen en je kunt geen onderdelen produceren. Dat is nu makkelijker. Ook kunnen we nu gewoon mensen inhuren als dat nodig is, in het verleden was dat niet zo. We hebben een budget, waarschijnlijk nog altijd het kleinste budget in de Formule 1, maar in het verleden waren we vooral bezig met overleven. Nu hoeft dat niet meer, dat is een groot voordeel voor het maken van plannen. We kunnen blijven ontwikkelen.”

Met medewerking van Jonathan Noble