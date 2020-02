Ocon was ‘heel dicht' bij Mercedes-zitje voor 2020

Ocon werd in 2018 het kind van de rekening van de financiële problemen van Racing Point en moest plaats maken voor de dollars van Lance Stroll. Hoewel er geen twijfel over bestond dat Ocon thuishoorde in de Formule 1, was toenmalig werkgever Mercedes niet bereid een zitje ‘te kopen’ voor de Fransman. Hij moest daardoor noodgedwongen een seizoen vanaf de zijlijn toekijken en vond uiteindelijk onderdak bij Renault. Toch was de coureur ook dicht bij een Mercedes-zitje, waar hij Valtteri Bottas had kunnen vervangen.

“Ik was heel dichtbij”, zegt Ocon in gesprek met ESPN. “Tot op het laatste moment werden er gesprekken gevoerd. Maar dat is nu klaar en ik moet vooruitkijken op de uitdagingen die voor me liggen.” Over de argumenten waarom Mercedes niet voor hem koos, wil Ocon niet in detail treden: “Dat kun je beter aan Toto [Wolff, teambaas] vragen. Ik denk dat hij de beslissing genomen heeft, dus die vraag is aan hem. Hij heeft het ook aan mij uitgelegd, maar zijn belangrijkste reden is dat ik nog vrij jong ben en nog veel tijd heb in de sport.”

Ondanks dat de coureur voorlopig bij Renault aan de slag gaat, voelt hij dat de deur niet helemaal gesloten is bij de Zilverpijlen: “Mercedes verzorgt nog altijd mijn management, dat is iets anders dan het team zelf. Ik heb een lange toekomst voor me in de Formule 1 en ik weet zeker dat we elkaar weer tegen gaan komen.”

"Een jaar zonder racen liet zijn sporen na"

In plaats van een alternatief raceprogramma koos Ocon er in 2019 voor om helemaal niet in actie te komen. De Fransman heeft de adrenaline van het racen logischerwijs gemist. “Mijn leven draaide altijd om deze sport en er is nooit iets anders geweest. Ik heb er alles voor opgegeven, een jaar zonder racen liet zijn sporen na. Het enige waar ik aan kon denken was om zo snel mogelijk terug te keren.”

Maar ook omtrent die terugkeer sloeg op een zeker moment de twijfel toe: “Niets is zeker in de Formule 1”, vervolgt hij. “Ik dacht dat mensen me een beetje zouden vergeten, ik was niet op de grid, ik presteerde niet. Toen het aan het begin van het jaar rustig was op de rijdersmarkt voelde het alsof het een eeuwigheid duurde. Ik stelde mezelf veel vragen, maar Mercedes heeft uiteindelijk fantastisch werk geleverd om een oplossing te vinden. We hebben op alle vlakken hard gewerkt om mijn carrière een goed vervolg te geven.”