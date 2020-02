Marko: Geen F1-rentree voor voormalig Red Bull-coureurs als Vergne

Het uitblijven van een nieuwe Sebastian Vettel of Max Verstappen doet vermoeden dat het vet wel zo'n beetje van de soep is bij het opleidingsprogramma van Red Bull. Coureurs als Alexander Albon en Daniil Kvyat werden in genade aangenomen, waardoor de vraag opkomt of er nog meer verloren zonen op een tweede kans in de Formule 1 kunnen rekenen. Maar volgens Marko is dat niet aan de orde. Hij ziet allereerst nog voldoende aanstormend talent en vindt de voormalig Red Bull-piloten bovendien niet meer aan het ideaalplaatje voldoen.

"Dat thema is volledig afgesloten", verkondigt hij tegenover Motorsport.com. Zijn woorden betekenen concreet dat mannen als Vergne en ook Sébastien Buemi een F1-terugkeer bij Red Bull Racing of Toro Rosso voorgoed uit hun hoofd kunnen zetten. Vooral de genoemde Fransman timmerde in de afgelopen jaren goed aan de weg, met twee Formule E-titels in evenzoveel seizoenen.

Die erelijst is echter nog niet genoeg om weer op de radar van talentenscout Marko te komen. "Jean-Eric wint nu wel in de Formule E, maar dat is [qua racen] echt niet te vergelijken met wat wij voor de Formule 1 zoeken. Bij een terugkeer zou hij eigenlijk weer een complete rookie zijn. Voordat hij aan de nieuwe Pirelli-banden is gewend, zijn we bijvoorbeeld al bijna een heel seizoen verder. Alleen om die reden al is dat voorgoed verleden tijd."

'Meest succesvolle opleidingsprogramma'

Dat Vergne succesvol is in de Formule E zegt volgens Marko nog wel iets anders over het opleidingsprogramma van zijn formatie. Het tekent in zijn ogen het succes. Want naast de wereldtitels van Vettel en de Grand Prix-zeges van Verstappen en Daniel Ricciardo, zijn voormalig Red Bull-talenten ook in andere klassen redelijk succesvol. "Daar zijn we erg tevreden mee en trots op. Wij worden inmiddels op grote schaal gekopieerd door anderen, maar niemand komt ook nog maar in de buurt van de successen die wij hebben behaald."

