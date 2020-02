Ocon: "Heb geluk dat ik eerder bij Renault werkte vanwege lengte"

Ocon is geen vreemde van het Renault F1 Team. De 23-jarige coureur reed in het verleden voor Force India en was een Mercedes-junior, maar voor die tijd stond hij al als junior onder contract bij Renault. Afgelopen jaar kon hij zich al wat voorbereiden op zijn terugkeer in de Formule 1 met het Franse team, onder andere door tijdens de testdagen in Abu Dhabi in de RS19 wat kilometers te maken.

"Als je als nieuwkomer arriveert in een F1-team zoals dit, dan zul je je moeten voorbereiden op veel en zwaar werk. Je moet de mensen waarmee je gaat samenwerken ook leren kennen. Je moet weten met wie je op het juiste moment moet praten, want er zijn veel afdelingen binnen een F1-team. Als je iets specifieks nodig hebt, dan moet je weten waar je heen moet", aldus Ocon in gesprek met L'Equipe. Het acclimatiseren was een prioriteit voor de afgelopen twee maanden, zo geeft hij aan. "Het doel in december en januari was om onderdeel van het team te worden, ook al is het niet compleet nieuw voor me. Ik heb hier in 2016 en daarvoor ook al gewerkt, maar het team is enorm gegroeid en er is van alles veranderd."

Ocon is een van de langste F1-coureurs van 2020, die door zijn lengte relatief gezien meer moeite heeft om langere tijd in een krappe bolide te zitten. Dat hij in het verleden al met Renault heeft gewerkt, scheelt een hoop. Zijn maten waren immers al bekend bij de renstal uit Enstone. "Het algemene ontwerp van de wagen is al een lange tijd geleden gemaakt. Dus de grootte, de ruimte die er is en al het andere dat bij het ontwerp hoort, stond al min of meer vast. Maar ik heb geluk dat ik in het verleden al bij het team zat, waar ze aan konden refereren. De wagen is daarom groot gebleven al die jaren. Ik kom terug met dezelfde 'positie' van die periode en ga zonder problemen weer naar huis."

Aan het stuurwiel moet er nog wel een en ander veranderen om het naar wens van Ocon te maken. "Er zijn veel details die ik graag wil en die mijn leven makkelijker maken. We spenderen daar al veel tijd aan, maar een paar dingen zijn wat lastiger om te doen. Er kruipt meer tijd in om mijn procedures makkelijker te maken of knoppen op de juiste plek te krijgen voor mij. Voor Melbourne zal het wel in orde zijn, want we hebben nog altijd de zes [test]dagen [in Barcelona]. Ik ben er zelf helemaal klaar voor."

Waar Renault en Ocon voor moeten waken in 2020