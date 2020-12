Hamilton besmet met corona: einde aan unieke reeks

Lewis Hamilton reed zijn eerste F1-race op 18 maart 2007, de Grand Prix van Australië. Hij werd bij zijn debuut direct derde achter racewinnaar Ferrari-coureur Kimi Raikkonen en Hamilton’s teamgenoot Fernando Alonso.

Sindsdien miste Hamilton geen enkele race: maar liefst 265 keer op rij verscheen hij aan de start van een Grand Prix, een absoluut record. Nico Rosberg staat tweede op die ranglijst met 206 achtereenvolgende starts.

Recordaantal opeenvolgende F1 Grand Prix-starts:

Coureur Grand Prix-starts Begin - eind Lewis Hamilton 265 2007 Australië - 2020 Bahrein Nico Rosberg 206 2006 Bahrein - 2016 Abu Dhabi Riccardo Patrese 187 1982 België - 1993 Australië Daniel Ricciardo 186 2011 Engeland - 2020 Bahrein Jenson Button 179 2005 Frankrijk - 2014 Abu Dhabi

Recordaantal Formule 1-overwinningen op rij

Het coronavirus gooit niet alleen roet in het eten van die recordjacht. Hamilton was ook hard op weg om een plaatsje te veroveren in de top van het rijtje van coureurs met het meeste aantal Grand Prix-overwinningen op rij. Dat record is met negen races in handen van Sebastian Vettel. Hamilton kwam tot dusverre tot vijf zeges op rij, ver verwijderd van de Duitser dus maar nog wel op koers.

Coureur Zeges op rij Seizoen Sebastian Vettel 9 2013 Alberto Ascari 7 1952-1953 Michael Schumacher 7 2004 Nico Rosberg 7 2015-2016 Michael Schumacher 6 2000-2011 Jack Brabham 5 1960 Jim Clark 5 1965 Nigel Mansell 5 1992 Michael Schumacher 5 2004 Lewis Hamilton 5 2014 Lewis Hamilton 5 2020

Honderd pole-positions?

Wat ook even moet worden uitgesteld is het feestje rond de honderdste pole-position van Hamilton. De Engelsman staat nu op 98 en het leidt nauwelijks twijfel dat hij de 100 gaat halen. Met nog twee races te gaan had hij die mijlpaal dus nog dit seizoen kunnen halen, maar daar gaat een streep door.

Recordaantal Formule 1-poles