Steiner: Grosjean mikt op terugkeer bij Haas in Abu Dhabi

Grosjean moet aankomend weekend de Grand Prix van Sakhir aan zich voorbij laten gaan vanwege de brandwonden aan zijn handen die hij opliep bij zijn angstaanjagende crash tijdens de Bahreinse GP. Reserverijder Pietro Fittipaldi neemt zijn plek bij Haas F1 in tijdens de tweede race in Bahrein. Teambaas Guenther Steiner verklaarde dat het niet mogelijk was voor Grosjean om vrijdag alweer plaats te nemen in zijn bolide. “Nee, hij kan dit weekend niet racen met de brandwonden die hij heeft”, verklaarde de Italiaan.

Grosjean moet aan het eind van het seizoen vertrekken bij Haas en zou in Bahrein en Abu Dhabi zijn laatste races voor het team rijden. Achter die plannen staan nu vraagtekens, maar volgens Steiner is de Fransman vastberaden om in Abu Dhabi terug te keren. “Romain wil heel graag. Ik heb hem er gisteren over gesproken, hij wil graag in Abu Dhabi zijn”, zei Steiner. “Ik heb echter gezegd: ‘Probeer te herstellen, laten we zondag of maandag bespreken hoe je je voelt en of het mogelijk is.’ We nemen pas een besluit als het nodig is, momenteel hebben we nog zat tijd. Pietro is hier en Romain is hier. We moeten afwachten hoe hij zich voelt, dus ik heb geen haast om een knoop door te hakken.”

Herstelproces Grosjean verloopt zoals verwacht

Naar verluidt wordt Grosjean vandaag uit het ziekenhuis ontslagen, nadat hij daar ook de nacht van maandag op dinsdag verbleef. Dat is volgens Steiner echter geen slecht teken, want de artsen zijn tevreden over het herstel. “De persoon die bij hem is vertelde mij dat de artsen blij zijn en dat het proces zoals verwacht verloopt. Er zijn dus geen tegenslagen of iets dergelijks. Dat is dus niet de oorzaak dat hij een nacht langer in het ziekenhuis moest blijven, het is simpelweg beter om een nacht langer te blijven om daarmee het herstel te bevorderen.” Steiner sprak maandag voor het laatst met Grosjean. “Hij was mentaal heel stabiel en positief. De man die bij hem is zei dat hij nu weer in een positieve stemming verkeert. Hij probeert beter te worden en in Abu Dhabi in de auto te zitten. Dat is zijn doel.”

Steiner gaf ook inzicht in wat Grosjean zich herinnert van het ongeluk. Hij weet nog wel hoe hij uit de auto wilde klimmen en hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft. “Wat hij mij vroeg was eigenlijk ‘hoe ben ik daar terechtgekomen?’ Ik zei dat hij over Kvyats voorwiel reed omdat hij naar rechts stuurde, en dat hij daardoor spinde en in de vangrails eindigde”, vertelde Steiner. “Hij zei dat hij de auto niet had gezien. Ik wil hem geen woorden in de mond leggen en zeggen dat hij het zich niet herinnert. Ik denk dat hij zich niet realiseerde wat hij deed, niet dat hij zijn herinneringen eraan is kwijtgeraakt. Volgens mij ging het zo snel dat hij het zich niet kan herinneren.”

