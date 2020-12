Wie kan Lewis Hamilton vervangen tijdens de GP van Sakhir?

Dinsdagochtend kondigde Mercedes aan dat Hamilton op maandag een positieve test heeft afgeleverd op het coronavirus. Hij wordt hierdoor de derde coureur die in 2020 minimaal een Grand Prix mist vanwege het longvirus, na Racing Point-coureurs Sergio Perez en Lance Stroll. Tot nu toe heeft Mercedes geen enkel risico genomen en altijd een reservecoureur op locatie gehad. Omdat de start van het volgende raceweekend pas over een halve week is, heeft de Duitse fabrikant echter wat meer tijd om een vervanger te zoeken. De keuze hoeft dus niet per definitie op een van de huidige reserves te vallen.

De coureur die uiteindelijk door Mercedes wordt gekozen om in te vallen voor Lewis Hamilton krijgt daarmee een gouden kans om in een van de beste Formule 1-auto’s aller tijden aan de start te verschijnen. Een podiumplaats en misschien zelfs een overwinning zijn hierdoor niet uitgesloten en een sterk optreden zou wellicht deuren kunnen openen voor de toekomst. Dit zijn een aantal coureurs die Mercedes overweegt voor een invalbeurt tijdens de GP van Sakhir.

Stoffel Vandoorne

De belangrijkste kandidaat voor een invalbeurt in de Mercedes W11 is Stoffel Vandoorne. De Belg is de vaste reservecoureur van het team en zou na afloop van de Formule E-test in Valencia hoe dan ook naar Bahrein afreizen. Er is geen sprake van dat hij vroegtijdig afhaakt in Spanje, waar hij met het Formule E-team van Mercedes bezig is met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Mocht Vandoorne in Bahrein aan de start verschijnen voor Mercedes, dan wordt het zijn eerste F1-optreden sinds de Grand Prix van Abu Dhabi in 2018. Ook Esteban Ocon is officieel een van de Mercedes-reserves, maar hij heeft in de afgelopen jaren niet voldoende kilometers in een F1-bolide gereden om zijn superlicentie te behouden.

Eerder dit jaar was Vandoorne ook al dicht bij een invalbeurt. Naast een technische samenwerking delen Mercedes en Racing Point ook de reservecoureurs met elkaar in 2020 en dat houdt in dat de Belg kortstondig in beeld was om tijdens de Britse Grand Prix in te vallen voor de met het coronavirus besmette Sergio Perez. De keuze viel uiteindelijk echter op Nico Hülkenberg, die eerder voor het team reed en zodoende bekender was met de systemen en procedures. Op de zaterdag van de GP van de Eifel ging de blik wederom naar Vandoorne toen Lance Stroll niet in staat bleek om te racen. Ook toen viel de keuze uiteindelijk op Hülkenberg, die op dat moment in Keulen was en binnen een uur op het circuit stond.

Stoffel Vandoorne, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes AMG, in de garage Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Nico Hülkenberg

Hülkenberg is vanzelfsprekend ook een kandidaat om in Bahrein in te stappen bij Mercedes. De Duitser is in het verleden nog nooit verbonden geweest aan Mercedes, ondanks dat hij in 2013 de tweede keuze van het team was als Lewis Hamilton niet de overstap van McLaren had gemaakt. Misschien komt het er zeven jaar later alsnog van. Een belangrijk voordeel dat Hülkenberg ten opzichte van Vandoorne heeft, is ervaring in een F1-auto in 2020. Op Silverstone en de Nürburgring stapte hij in de Racing Point RP20, die gebaseerd is op de Mercedes W10 uit 2019, terwijl de Belgische reservecoureur in 2020 nog geen meter gemaakt heeft in een F1-wagen.

Tijdens die invalbeurten bij Racing Point maakte Hülkenberg overigens een uitstekende indruk. Nadat hij in de Britse Grand Prix niet van start kon gaan vanwege een motorprobleem, nam hij bij de 70th Anniversary Grand Prix revanche door zich op de derde plek te kwalificeren. In de race leek hij op weg naar P4, tot een late lekke band hem terugwierp. Op de Nürburgring deed Hülkenberg het wederom uitstekend. Zonder voorbereiding was hij weliswaar de langzaamste in de kwalificatie, maar in de race werkte hij zich uitstekend op naar de achtste positie. Daarmee heeft hij zijn visitekaartje afgegeven.

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

George Russell

Een coureur met nog meer ervaring in een F1-bolide in 2020 is George Russell. De Williams-coureur is onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes en zou in die hoedanigheid dus opgeroepen kunnen worden. De Brit geldt als een van de toekomstige sterren van de F1, ondanks dat hij in bijna twee seizoenen bij Williams geen enkel punt gescoord heeft. Wel versloeg hij zijn teamgenoot in alle kwalificatiesessies. Russell staat echter tot het eind van 2021 onder contract bij Williams en dus moet Mercedes vertrouwen op clausules in het contract óf toestemming krijgen van Russells huidige werkgever.

Ook Renault-coureur Esteban Ocon is onderdeel van het opleidingstraject van Mercedes, maar zijn contract bij de Franse fabrikant loopt tot het eind van het seizoen en is naar verluidt waterdicht. Mocht de keuze van Mercedes op Russell vallen, dan moet Williams zelf op zoek naar een reserve. In principe heeft het team een alternatief achter de hand, want reserve Jack Aitken is al in Bahrein voor de afsluiting van het Formule 2-seizoen. Tevens is hij in het bezit van een superlicentie, wat in theorie betekent dat hij klaar is voor een invalbeurt.