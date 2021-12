Formule 1-coureurs verdeeld over vernieuwd Yas Marina Circuit

De Formule 1 racete in 2009 voor het eerst op het Yas Marina Circuit, maar in tien jaar tijd heeft de baan maar zelden spannende races opgeleverd. Dat moest veranderen, waarna de baan afgelopen jaar flink is verbouwd. Een krappe chicane aan het einde van de eerste sector is weggehaald en een technisch gedeelte aan het einde van de tweede sector is ingeruild voor een veel snellere doordraaier naar links. Tenslotte is ook het technische gedeelte rondom het hotel iets gladgestreken, waardoor ook de derde sector iets vloeiender en een stuk sneller is geworden.

"Het lijkt wel een nieuw circuit"

Vrijdag kregen de Formule 1-coureurs voor het eerst de kans om de wijzigingen aan het circuit uit te proberen. Na afloop van de vrijdagtrainingen waren de reacties over het algemeen bijzonder positief: “Het voelt echt heel anders, het lijkt wel een nieuw circuit”, sprak AlphaTauri-coureur Pierre Gasly na afloop voor de camera’s van Sky F1. “Het is veel sneller geworden vergeleken met de vorige lay-out, dus het is heel erg cool.”

Ook Mercedes-coureur Valtteri Bottas was tevreden aan het einde van de dag, die hij als derde had afgesloten: “Het voelt absoluut een stuk fijner dan voorheen”, sprak de Fin. “De baan heeft nu een betere flow en ik denk ook wat meer inhaalmogelijkheden. Ook wat betreft de afstelling is het nu iets anders, doordat er wat langere bochten bij zijn gekomen, waaronder een paar met camber.” Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc denkt dat de kans op een optocht zondag kleiner is geworden door de veranderingen aan de baan: “Ik heb er echt van genoten eigenlijk. Het is ook een verbetering wat betreft het inhalen, dus ik ben positief. Bocht 9 (de doordraaier naar links) is nu heel erg leuk voor ons coureurs. Verder vond ik de oude bochten 5, 6 en 7 (de chicane aan het einde van de eerste sector) persoonlijk altijd wel aardig, maar ik denk dat je in de vernieuwde bocht 5 nu wel iets makkelijker kunt inhalen, dus het is in orde.” Net als Leclerc vindt ook Sebastian Vettel de vernieuwde bocht 9 een stuk leuker geworden: “Een paar van die rare bochten hebben het veld moeten ruimen. Vooral die soort kombocht, bocht 9, is heel erg leuk”, aldus de Aston Martin-coureur.

Raikkonen: "Soms vraag je je echt af wat mensen denken"

Over het algemeen zijn de coureurs dus te spreken over de veranderingen, maar nog niet alle coureurs zijn overtuigd van de aanpassingen. Zo had Kimi Raikkonen de verbouwing persoonlijk iets anders aangepakt: “We zullen zien, ze hebben een goede plek om in te halen bij bocht 9 namelijk weggehaald”, aldus de Fin. “Verandering is goed, maar die bocht had een stuk langzamer gemaakt moeten worden. In zo’n snelle bocht is het namelijk moeilijk inhalen. Soms vraag je je echt af wat mensen denken wanneer ze dit soort veranderingen doorvoeren, maar het is wat het is. Het is in ieder geval anders.” Ook Sergio Perez is nog niet overtuigd: "Ik vraag me echt af of het racen hier beter van wordt. Ik heb zo mijn twijfels."

Naast de gewijzigde bochten is ook het asfalt vernieuwd op het Yas Marina Circuit, wat volgens Lando Norris voor nog meer uitdagingen zorgt: “Het asfalt is nieuw, wat het heel erg anders maakt vergeleken met vorig jaar”, concludeert de McLaren-coureur. “Niet alleen de lay-out, maar ook het oppervlak is dus anders. Daardoor gedragen de banden zich heel anders. We hebben dus nog een hoop te leren.”