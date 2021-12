Naast titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton liggen ook de stewards van de FIA al het hele seizoen onder een vergrootglas. De scheidsrechters van de Formule 1 hebben dit seizoen op bepaalde momenten beslissingen genomen waar veel controverse over ontstond. In Jeddah werd een inhaalactie afgekeurd waar Verstappen in Brazilië nog mee wegkwam. In zijn gebruikelijke rapportage aan de teams heeft FIA-racedirecteur Michael Masi benadrukt dat de stewards dit weekend in Abu Dhabi de mogelijkheid hebben tot puntenaftrek mocht de titelstrijd beslist worden door een aanrijding tussen Verstappen en Hamilton.

Oud-coureur Johnny Herbert hoopt echter dat Masi nog rechtstreeks met de beide coureurs en hun teambazen om tafel gaat om helderheid te scheppen. Gevraagd of Masi met beide kemphanen om tafel moet, verklaarde Herbert in een interview met Motorsport.com: “Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er veel meer nadruk op moet liggen en ik denk dat Lewis er ook over gesproken heeft en dat het nog steeds in het reglement staat dat alles binnen de witte lijnen het circuit is. Je kunt met vier wielen buiten de baan gaan in de eerste bocht, maar niet in bocht 2 en wel in bocht 3, dat is waardeloos. Als je stelt dat je het niet in de bocht 1 kunt doen, dan moet dat overal zo zijn. Het is iets wat de stewards veel meer controle geeft over wat er op het circuit gebeurt. Ik denk dat ze Christian en Toto met elkaar aan tafel moeten zetten. Christian is erg respectloos geweest naar Lewis, naar Toto, naar de Formule 1 als geheel en in zekere zin ook naar Masi. Het lijkt nergens op en ik vind het verschrikkelijk om te zeggen, maar het lijkt erop dat ze [Red Bull] slechte verliezers zijn. Dat is een vreselijk onderdeel van de sport, als je zo goed presteert heb je dat volgens mij helemaal niet nodig. Het is voor Lewis ook prachtig dat hij voor de achtste wereldtitel gaat, dat speelde helemaal niet toen Michael het haalde. We dachten dat niemand dat ooit nog zou halen, dat is ook gigantisch.”

"Kan het mooiste weekend ooit worden"

Na een actie na de herstart in de Grand Prix van Saudi-Arabië ging Michael Masi met de teammanagers van respectievelijk Mercedes en Red Bull in gesprek om tot een compromis te komen. Accepteerden de beide partijen deze ‘deal’ niet, zou het incident doorverwezen worden naar de stewards. Dergelijke communicatie maakt het er niet duidelijker op, stelt Herbert. “Het is heel lastig om consistent te zijn met al die radiocommunicatie van Masi met de teams. Daarom ben ik er ook voor dat ze om tafel gaan met de coureurs om een lijn te trekken, dan kun je allerlei zaken uitsluiten. Er wordt geracet en de situatie waar Max aan de buitenkant van Lewis zat en hij hem de pas afsneed. Nou is dat volgens mij toegestaan bij het racen, je mag iemand best een beetje knijpen om ervoor te zorgen dat hij zich terugtrekt. Maar het lijkt er steeds meer op dat terugtrekken er niet bij is. Ik vind het waanzinnig, maar dat is de mentaliteit die de coureurs steeds meer hebben en Masi heeft ze dat toegestaan. Ik denk dat er meer controle moet zijn en dat we stellen: ‘Binnen de witte lijnen wordt er geracet en dat begint hier’. Ik denk dat je daarmee veel onzekerheid weghaalt en dan kunnen we nog steeds een geweldig weekend hebben waarbij de talenten van de coureurs zichtbaar zijn. Dan kunnen we een van de mooiste weekenden ooit hebben. Deze mannen zijn de beste coureurs die we ooit gezien hebben. Lewis is wat mij betreft de meest complete coureur, dat was Ayrton wat mij betreft altijd. Maar dit gaat veel verder dan wat Ayrton ooit gedaan heeft, Max zit ook op dat niveau.”

F1-update: De donderdag in Abu Dhabi uitgebreid besproken