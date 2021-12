Marko: "In Jeddah en Qatar door onszelf verloren, snelheid is er wel"

In de gecombineerde tijdenlijst vindt Max Verstappen zichzelf na deze vrijdag op de vierde plek terug. Vooral het verschil met Mercedes stemt ontevreden, al houdt Helmut Marko zich liever vast aan de positieve punten. "In de eerste training waren we het snelst over één ronde en in de tweede training waren we soeverein het snelst in de lange runs. Nu moeten we die dingen alleen nog zien te combineren, zodat we een goede afstelling hebben voor zowel de kwalificatie als ook de race."

Dat laatste klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, maar volgens Marko hoeven de problemen nog zeker niet onoverkomelijk te zijn. Gevraagd waarom de kwalificatiesimulatie onder het kunstlicht precies in duigen viel, laat de Red Bull-motorsportbaas weten: "Dat kwam eigenlijk doordat de veranderingen om de long runs te verbeteren iets te rigoureus zijn doorgevoerd. Daarnaast kregen we het niet voor elkaar om de banden over één ronde op de juiste temperatuur te krijgen."

Het maakt dat de soep volgens Marko niet zo heet hoeft te worden gegeten als dat die wordt opgediend, hetgeen ook voor de aangepaste lay-out lijkt te gelden. "We hebben al eerder gezegd dat er geen specifieke Mercedes- of Red Bull-banen bestaan. Zolang alle auto's maar aan het reglement voldoen en het geen Formule 1 tegen Formule 2 is, doen we zeker mee. We hebben in Jeddah en Qatar vooral door onze eigen schuld verloren", laat Marko in de paddock aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. De man uit Graz doelt daarmee op het al dan niet vinden van de juiste afstelling en op de gemaakte tactische keuzes. "Maar qua pure snelheid zaten we er wel bij."

Deze bespiegelingen gaan echter nog allemaal uit van een 'normaal' raceverloop zonder een gezamenlijke crash. Mocht zo'n aanvaring wel het geval zijn, dan hebben de FIA-stewards duidelijk gemaakt dat puntenaftrek in het kampioenschap ook tot de mogelijkheden behoort. Michael Masi heeft dat zelfs expliciet benoemd in zijn 'event notes', maar in de ogen van Marko is die herinnering compleet onnodig. "Als er een crash plaatsvindt, dan moet dat gewoon neutraal onderzocht worden. Het heeft geen enkele zin om zoiets nog maar een keer op te schrijven." Dat laatste vindt teambaas Christian Horner overigens ook, zo maakt hij met een subtiele sneer duidelijk. "Volgens mij is er na Silverstone helemaal niet gesproken over puntenaftrek..."