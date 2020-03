‘F1 overwoog race door te laten gaan met afgegrendelde paddock’

In de nacht van donderdag en vrijdag vond er in een hotel in Melbourne crisisberaad plaats over wat er met de Australische Grand Prix moest gebeuren, nadat McLaren zich had teruggetrokken vanwege een coronageval in het team. Bij het overleg waren afgevaardigden van de Formule 1, de FIA en de overgebleven negen teams aanwezig. Er werd onder meer gekeken naar manieren waarop de race toch door kon gaan, bijvoorbeeld met een paddock waar alleen het Formule 1-personeel binnen zou worden gelaten. Red Bull was voorstander van een dergelijke oplossing.

“We hebben verschillende scenario’s besproken”, zei Horner. “We hebben gesproken over de mogelijkheid om de paddock af te sluiten en enkele andere extra voorzorgsmaatregelen. De gezondheidsinstantie en de FIA vonden het prima om door te gaan als de meerderheid van de teams het prima vond. Maar helaas bleek dat niet het geval.” Het idee was om de vrijdagtrainingen 'gewoon' af te werken en zo wat tijd te kopen. Die tijd kon dan worden gebruikt om de ontstane situatie beter te beoordelen. Maar een meerderheid van de teams bleek dus tegen, waarop de seizoensopener van het Formule 1-seizoen 2020 werd geannuleerd. “Het is natuurlijk erg teleurstellend om niet te racen”, vervolgt Horner. “Maar we moeten denken aan het welzijn van ons personeel. Uiteindelijk hebben de FIA en de promotor besloten om het evenement te cancelen. Het is frustrerend.”

Formule 1-baas Ross Brawn, die naar verluidt voorstander was van het laten doorgaan van het evenement, laat weten dat de sport overvallen werd door hoe snel het coronavirus zich heeft verspreid. “Wat iedereen heeft verrast, is het tempo waarop de problemen zijn toegenomen”, zegt de Brit op de officiële website van de Formule 1. “In sommige landen is er sprake van een haast verticale stijgende lijn als je kijkt naar de toename van het aantal nieuwe gevallen. Niemand heeft dat kunnen bevroeden. We waren optimistisch dat we door konden gaan met alles en het seizoen op gang konden brengen, en zo de mensen iets positiefs te geven in deze moeilijke tijden. Maar zodra er een team bleek te zijn dat door een positieve test niet kon racen, zaten we met een probleem.”

Video: De gevolgen van de afgelaste Australische Grand Prix

Met medewerking van Jonathan Noble