Lammers: Nog geen bericht over F1 Zandvoort, maar het virus regeert

Na het last-minute afzeggen van de Australische Grand Prix heeft de Formule 1-organisatie verdere maatregelen afgekondigd voor de komende maanden. Vanwege het coronavirus kunnen de races in Bahrein en Vietnam geen doorgang vinden op de geplande data. In hetzelfde persbericht spreekt de Formule 1 van een gewenste seizoensstart aan het eind van mei. Dit zou logischerwijs betekenen dat ook de races in Zandvoort en Barcelona niet op de geplande data van respectievelijk 3 en 10 mei kunnen worden verreden.

Wachten op duidelijkheid van F1 en FIA

Het boerenverstand wijst dus op een alternatieve datum, maar formeel heeft Zandvoort daar nog geen nieuws over ontvangen. “Wij hebben nog geen officieel bericht gekregen van ‘het is gecanceld voor 3 mei’. Dat laat dus nog op zich wachten”, verduidelijkt sportief directeur Lammers in gesprek met Motorsport.com. “Maar we hoeven natuurlijk niet verbaasd te zijn als er binnenkort meer duidelijkheid komt en als het wel wordt verzet.” Zandvoort zou dan een nieuwe datum op de F1-kalender moeten krijgen, al valt daar in deze fase nog weinig over te zeggen. “Vooral omdat we eerst zelf alles goed in kaart moeten hebben voordat we naar buiten kunnen treden. Het heeft nu nog geen zin om publiekelijk allerlei scenario’s door te nemen. Wij wachten eerst op duidelijkheid vanuit de Formule 1 en FIA.”

Wat wel alvast duidelijk is, is dat de gezondheid van alle betrokkenen boven alles gaat. Een sportevenement is leuk, maar nooit zaligmakend. “Het virus regeert op dit moment, zo simpel is het gewoon”, vat Lammers de boel samen. Het zou niet wenselijk zijn om 300.000 mensen begin mei naar het duinencircuit te laten komen als het virus dat nog niet helemaal toelaat. “Met de werkelijkheid van een paar maanden geleden wilden we natuurlijk dolgraag racen in mei. Maar met de werkelijkheid van nu moet je jezelf afvragen of je het publiek in zo’n situatie wilt brengen. Alle mooie dingen die wij in Zandvoort voor ogen hebben, zie ik nog steeds wel gebeuren hoor. Alleen hebben wij nu, eigenlijk zoals de hele wereld, iets anders om handen gekregen. Iedereen in de wereld wordt hierdoor op de proef gesteld.”

‘Tweedaags weekend niet direct een optie’

Wat betreft de Formule 1 is het nu eerst aan de FOM, Liberty en FIA om de puzzel voor een nieuwe 2020-kalender te leggen. Dat Zandvoort daar een plekje op krijgt, is vanzelfsprekend. Al is het maar vanwege het enorme enthousiasme dat er wereldwijd leeft omtrent de Dutch Grand Prix. Zandvoort lijkt hoog op het prioriteitenlijstje van alle betrokkenen te staan. “Ik denk persoonlijk ook dat wij op de één-na-hoogste plek [van dat prioriteitenlijstje] staan. Maar nogmaals: formeel is er nog geen bericht. Wij willen dus eerst zelf alles begrijpen, voordat we door anderen begrepen willen worden. Ik hoop ook dat de fans hier begrip voor hebben en het enthousiasme vasthouden. Kaarthouders hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken: de tickets blijven gewoon geldig.”

In de zoektocht naar een nieuwe kalender heeft de Formule 1 aangegeven ook tweedaagse raceweekenden te overwegen. Naast het schrappen van de zomerstop is dit volgens Ross Brawn een optie om zoveel mogelijk races een plek te geven. “Kennelijk overwegen ze dat, maar dat statement laat ik graag voor zijn rekening”, reageert Lammers. “Bij ons lijkt dat in ieder geval niet mogelijk. Als Zandvoort zich ergens door kenmerkt, dan is het wel door die Super Friday en het feit dat wij op alle dagen een volle bak hebben. Dat vind je bijna nergens. Dus als andere races op vrijdag bijna geen publiek hebben, dan lijkt me dat voor hen een prima plan. Maar dat scenario zou in het geval van Zandvoort niet direct denkbaar zijn.”

Moraal van het verhaal is echter dat Lammers zijn woorden in dit stadium doelbewust moet wikken en wegen. Vanzelfsprekend omdat er nog geen officieel bericht over de Grand Prix van Nederland is en ten tweede omdat sport in deze tijden slechts een voetnoot is in het hele verhaal. “We moeten niet vergeten: de wereldgezondheid wordt bedreigd, dat staat nu absoluut voorop. Pas als dat onder controle is en als we zelf meer duidelijkheid hebben, dan kunnen we verder communiceren.”

