Achter de schermen: Het verhaal achter de afgelaste GP van Australië

Eerst maar eens terug naar het begin. Op donderdag zorgde een coronageval binnen het team ervoor dat McLaren zich terugtrok voor de seizoensopener. De race kwam hiermee op losse schroeven te staan. Het geniet immers niet de voorkeur van Formule 1-bonzen om zonder één van de teams te rijden. Maar goed: helemaal niet racen geniet evenmin voorkeur.

Om de situatie te bespreken, werd er in het Crown Hotel te Melbourne een crisisberaad belegd. Alle teambazen waren daarbij aanwezig, evenals sportief F1-directeur Ross Brawn. FIA-president Jean Todt, die eerder op de dag nog opzien baarde men een vreemde tweet vanuit Valenciennes, was via een videoverbinding betrokken bij de vergadering.

Tijdens deze bijeenkomst werd besloten dat men het lot van de race volledig in handen zou leggen van de teams. Er zou dus een allesbeslissende stemming volgen, de wil van de meerheid zou de doorslag geven. De Formule 1 wilde de race namelijk niet uit zichzelf schrappen. Volgens artikel 5.7 van de sportieve reglementen hoeft dit pas te gebeuren als er minder dan twaalf auto's aan de start kunnen verschijnen. Het woord was dus aan de teams: doorgaan (met of zonder publiek) of de hele handel toch afblazen.

Status-quo, Brawn wil F1-actie

Vanaf meet af aan was duidelijk dat het fabrieksteam van Ferrari en diens klantenteam Alfa Romeo tegen het doorgaan van de race zouden stemmen. Dit streven werd kracht bijgezet door het feit dat Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen al vroegtijdig op het vliegtuig waren gestapt. Renault was overigens eenzelfde mening toegedaan als Ferrari. Dit bracht het totaal aantal teams dat niet wilde racen op vier: Ferrari, Alfa Romeo, Renault en natuurlijk McLaren. Haas en Williams waren bereid om zich bij de meerderheid aan te sluiten en onthielden zich van stemming.

Dit leidde tot een merkwaardige status-quo op de hotelkamer. Met Mercedes, Red Bull, AlphaTauri en Racing Point waren er immers ook vier teams die wél wilden racen zonder McLaren. Vooral Helmut Marko vond alle commotie ietwat overdreven en was van mening dat de Formule 1 'gewoon' door moest pakken. Het leidde tot een 4-4 eindstand bij de eerste stemming. Door deze impasse werd de bal maar bij Brawn gelegd, de Brit zou een beslissende stem krijgen. In de praktijk zou dit F1-actie op vrijdag betekenen. Brawn wilde het programma namelijk voortzetten, in ieder geval wat betreft de eerste twee vrije trainingen. Daarna zou men wel weer verder kijken en afwegen of het allemaal verantwoord is.

Telefoontje van Daimler verandert alles

Maar voordat men dat standpunt officieel naar buiten zou brengen, kreeg Toto Wolff ineens telefoon van Ola Kallenius. De Daimler CEO wilde hem spreken over de impact van het coronavirus op Mercedes en meer specifiek over de aanpak van het Formule 1-team. Naar verluidt heeft Kallenius het uiteindelijke besluit aan Wolff gelaten, maar heeft hij hem wel op het hart gedrukt dat Mercedes een zeer grote verantwoordelijkheid draagt. Ten opzichte van alle werknemers van het F1-team, maar ook voor de Formule 1 als geheel. Qua welzijn, maar ook qua imago. Na dit bewuste gesprek kwam Wolff terug in de hotelkamer en liet hij weten alsnog tegen het doorgaan van de race in Melbourne te stemmen.

Hiermee was de situatie volledig veranderd. Het overlopen van Mercedes betekende namelijk dat er nog maar tien auto's beschikbaar zouden zijn voor de ouverture. Te weinig om een officiële F1-race meetellend voor het wereldkampioenschap mee af te werken. Daarmee hadden de FIA en F1-organisatie eigenlijk nog maar één optie: een streep door de hele handel.

Maar daarmee was de kous nog niet helemaal af. Dit besluit van teams bleek namelijk tegen het zere been van de lokale promotor. Die wilde het programma koste wat kost voortzetten, desnoods zonder officiële F1 Grand Prix. De promotor speelde het spel via de media, hetgeen ook meteen de verwarring (bij onder meer het Engelse Sky) verklaart. Men wilde iets forceren, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind. Toen de lokale autoriteiten extra maatregelen tegen het coronavirus communiceerden en zodoende publiek bij het race-evenement de toegang weigerden, was er geen houden meer aan. Zelfs niet voor de promotor. Het politieke spel was gespeeld, het raceweekend definitief van de baan.

Met medewerking van Jonathan Noble

