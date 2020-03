Organisator Melbourne hoopt op nieuwe datum voor F1-race

Officials van de FIA, F1 en de Australian Grand Prix Corporation werden vrijdagochtend gedwongen om de race af te gelasten, slechts enkele uren voor de start van de eerste vrije training. Het feit dat het Grand Prix-weekend überhaupt zou doorgaan terwijl het coronavirus voor chaos en onzekerheid zorgt, was op zich al een heikel punt. Nadat op donderdag een lid van het McLaren-team positief werd bevonden aan COVID-19 kwam de zaak in een stroomversnelling. Na lange onderhandelingen tussen alle betrokken partijen kwam op vrijdagochtend het sein om de race af te blazen.

De Formule 1 zegt het seizoen eind mei te willen beginnen en de uitgestelde races nog zoveel mogelijk een nieuwe plek te geven. Zo zou de zomerpauze geschrapt kunnen worden en een of twee races naar de maand augustus worden verplaatst. De Australische Grand Prix is één van de races die hoopt op een nieuwe datum , zo liet de organisatie weten. “Het is belangrijk om te zeggen dat we het woord afgelasting hebben gebruikt voor de duidelijkheid en de timing”, stelde Andrew Westacott, de CEO van de Australian Grand Prix Corporation. “Het was belangrijk dat de fans hier in Melbourne, waarvan sommigen al aan de poort stonden, niet de indruk kregen dat de race met een paar uur of dagen zou worden uitgesteld. Daarom werd het woord “cancellation” gebruikt. Maar zeg nooit nooit, dat heb ik in de Formule 1 geleerd. We hebben met Chase Carey, de FIA en de F1 duidelijk gewerkt aan het hier en nu. We hebben nog niet gedacht aan de toekomst, maar het is een logisch onderwerp dat de komende tijd vast aan bod zal komen.”

Op de korte termijn moet alle infrastructuur echter weer worden afgebroken. Het fraaie Albert Park moet namelijk weer beschikbaar worden gesteld aan de inwoners van de stad en met name de sportverenigingen die er ook zijn gevestigd. “We kunnen hier niet alles laten staan. We weten dat het een privilege is om dit mooie park in het centrum van Melbourne te mogen innemen. We willen onze impact dus beperkt houden. Deze gebeurtenissen veranderen de manier waarop we het circuit afbreken, maar we kunnen dit niet zo dagen en weken laten staan. We verwachten alles snel te verwijderen en het park terug te geven aan de sportclubs van Albert Park en aan de stad Melbourne."

