Esteban Ocon: "2022 was mijn beste F1-seizoen tot nu toe"

Esteban Ocon sloot het Formule 1-seizoen 2022 als achtste af in het kampioenschap. De Fransman bleef oud-teamgenoot Fernando Alonso met elf punten voor, al werd de Spanjaard geregeld door technisch malheur getroffen. Hoewel een overwinning, die hij in 2021 in Hongarije wel scoorde, voor Ocon uitbleef, voelt het 2022-seizoen als een completer jaar voor hem.

"Althans, ik denk dat dit zo is", zegt Ocon tegen onder meer Motorsport.com. "Het enige dat dit jaar miste was een podium. Door omstandigheden is dat niet gelukt, maar wellicht krijgen we volgend seizoen de kans. Alle gestelde doelen zijn in ieder geval behaald. We werden vierde in de eindstand en qua punten scoorde ik nooit eerder zoveel in een seizoen. Daar ben ik blij om. Het team heeft goed werk verricht met de ontwikkeling van de auto. Het gat werd steeds kleiner. Hopelijk kunnen we dit in 2023 nog verder verkleinen."

Op de vraag van Motorsport.com hoe belangrijk het voor Ocon is om Alonso te verslaan, antwoordt hij: "Ik had ook wel problemen, maar het voelt goed om eerlijk te zijn", vervolgt hij. "Hij is zeer snel en ik moest ontzettend hard werken. Het geeft genoegdoening om voor hem te eindigen." De betrouwbaarheidsproblemen bij Alpine hielden McLaren lang in de strijd om de vierde plek. Hoewel de Britse renstal een dubbele puntenfinish scoorde in Abu Dhabi en daar dus meer punten pakte dan Alpine, eindigde het Franse merk toch boven McLaren in de eindstand. "Wij waren het vierde beste team", gaat Ocon verder. "McLaren was soms ontzettend snel. Begin dit seizoen versloegen ze ons geregeld. Het verliep dus niet helemaal zoals het moest."

Alonso verkast volgend F1-seizoen naar Aston Martin, waardoor Ocon in de vorm van Pierre Gasly een nieuwe teamgenoot krijgt. De landgenoot van Ocon bracht een half seizoen door bij Red Bull Racing en meerdere jaren bij AlphaTauri.