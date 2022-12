Max Verstappen neemt kampioensbeker in ontvangst tijdens FIA-gala

De crème de la crème van de internationale autosport kwam vrijdagavond bijeen in het Italiaanse Bologna om de wereldkampioenen van dit jaar te eren. Onder hen uiteraard Max Verstappen ook, die in 2022 op indrukwekkende wijze zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 veroverde.

Aan het begin van de avond kwam de Red Bull-coureur al even het podium op om de bekers uit te reiken aan de wereldkampioenen karting van 2022: Viktor Gustafsson uit Zweden (KZ), Matheus Morgatto uit Brazilië (OK) en Enzo Tarnvanichkul uit Thailand (OK Junior).

Die laatste werd onlangs toegevoegd aan het Red Bull Junior Team. “Ik mis die jaren wel, want het was allemaal iets vrijer en het draaide allemaal iets meer om plezier, maar de Formule 1 blijft natuurlijk het ultieme doel en ik hoop je daar over een paar jaar te zien”, zei Verstappen tegen de Thai, alvorens zich lovend uit te laten over het 13-jarige karttalent. “Ik heb veel goede dingen over hem gehoord. Helmut is erg enthousiast. Ik kijk ernaar uit om hem aan het werk te zien in het team en te zien wat hij in de komende jaren kan bereiken.”

Even later meldde zich nog een andere Nederlander op de bühne toen het tijd was voor de kampioenen uit de Formule 2 en Formule 3 om hun beker in ontvangst te nemen. MP Motorsport is dit jaar immers met Felipe Drugovich kampioen geworden in de Formule 2 en teambaas Sander Dorsman ging tegelijk met de Braziliaanse coureur het podium op om de bokaal voor het teamkampioenschap op te halen.

Toch nog een prijs voor Hamilton in 2022

Charles Leclerc werd naar voren geroepen om de Rookie of the Year Award uit te reiken. Deze prijs ging naar Zane Maloney, die tweede werd in zijn eerste seizoen in de Formule 3 en in Abu Dhabi zijn debuut maakte in de Formule 2. Net als Tarnvanichkul werd de 19-jarige coureur uit Barbados recentelijk opgenomen in het Red Bull Junior Team.

De Action of the Year Award was een prooi voor Lewis Hamilton, die in de slotfase van de Britse Grand Prix in één beweging Sergio Perez en Charles Leclerc passeerde voor de tweede plaats. De Mercedes-coureur werd later weer ingehaald door Perez, waardoor hij derde werd in zijn thuisrace op Silverstone, maar de dubbele overtake leverde hem dus nog wel een prijs op in 2022. De zevenvoudig wereldkampioen was alleen niet aanwezig om de onderscheiding in ontvangst te nemen.

De legendarische Formule 1-ontwerper Gordon Murray kreeg een medaille omgehangen door FIA-president Mohammed Ben Sulayem als winnaar van de President's Innovation Award, een nieuwe prijs die ervoor moet zorgen dat er meer aandacht komt voor de grote vernieuwers in de sport. Murray baarde eind jaren zeventig opzien met de Brabham ‘fan car’ en ontwierp onder meer de McLaren MP4/4, waarmee tijdens het F1-seizoen 1988 vijftien van de zestien races werden gewonnen.

‘Een ongelooflijk jaar’

Aan het einde van de avond was het tijd voor de bekers voor het wereldkampioenschap Formule 1. Als eersten werden Charles Leclerc en Sergio Perez erbij gehaald voor hun prijzen voor de tweede en derde plek. Daarna kwam Red Bull-teambaas Christian Horner naar voren voor de trofee voor de winnende constructeur. De Brit droeg de bokaal op aan de eerder dit jaar overleden Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. "We hebben vanavond veel video's van verschillende kampioenschappen gezien en in al die video's zien we Red Bull-logo's op auto's voorbij komen. Ik wil deze trofee daarom opdragen aan een speciale man die heel veel voor de autosport heeft gedaan, heel veel voor de Formule 1 heeft gedaan en heel veel coureurs die hier vanavond zijn een kans heeft gegeven. Hij heeft meer voor onze sport gedaan dan wie dan ook, dus deze is voor Dietrich Mateschitz."

Tot slot verscheen Max Verstappen ten tonele, met in zijn kielzog de Red Bull RB18 waarmee hij dit jaar met indrukwekkende cijfers het kampioenschap op zijn naam schreef. “Het was een ongelooflijk jaar voor iedereen in het team”, zei de Limburger, nadat hij de beker had gekregen. “We kenden een erg moeizaam begin van het jaar en ik zei op een zeker moment zelfs dat ik niet meer in de titel geloofde. Maar het team bleef er hard aan trekken en wist het tij vrij snel te keren. Dat we zoveel races zouden winnen, dan had ik vooraf nooit voor mogelijk gehouden. Nadat ik er vorig jaar tien had gewonnen zei ik: als ik dat ooit nog een keer voor elkaar kan krijgen, dan zou dat fantastisch zijn. En nu staan we hier met zeventien overwinningen in totaal als team én de constructeurstitel. We zijn als team enorm trots hierop en hopelijk kunnen we nog een paar jaar zo doorgaan.”