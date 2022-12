Na drie leerjaren bij Williams vond Mercedes-teambaas Toto Wolff George Russell rijp genoeg voor het grotere werk. Het Duitse merk nam afscheid van Valtteri Bottas en promoveerde de Britse Mercedes-junior naar het fabrieksteam. Daar kwam hij aan de zijde te rijden van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Al vrij snel in het F1-seizoen werd duidelijk dat Russell zich prima staande hield tegenover de voormalig titelwinnaar. Sterker nog: Russell was vaak sneller dan Hamilton, die op zijn beurt de W13 niet onder de knie kreeg. Uiteindelijk won Russell in 2022 de enige zege voor Mercedes en finishte hij boven Hamilton in het kampioenschap. Mercedes is dan ook dik tevreden over Russells prestaties.

"Als je naar het volledige plaatje kijkt dan kunnen we niet anders zeggen dan dat George het enorm goed gedaan heeft dit jaar", trapt James Vowles af in een terugblik op het jaar. "Hij nam het op tegen een van de beste coureurs van de wereld. Die is dan je referentie. Toen we aan het begin van het jaar worstelden met de auto, was duidelijk dat Lewis gebruik kon maken van zijn bult aan ervaring. Op die manier hielp hij ons om de auto te verbeteren. Dat bracht ons verder naar voren als team."

Vowles stipt aan dat Russell met name met zichzelf bezig was op dat punt. "George focuste in die periode voornamelijk op het leren. Hij was druk bezig onderdeel te worden van het team", gaat de Brit verder. "Hij boekte vervolgens sterke resultaten, waar hij flink van profiteerde. Zijn pace in de kwalificaties lag ongeveer een tiende achter die van Lewis. Zijn tempo in de race was het hele jaar zeer sterk. Dat is waar wij naar zochten. Hoe past hij in onze omgeving? Hoe werkt hij met Lewis? Hoe werkt hij met alle anderen? Op alle vlakken leverde George geweldig werk. Voor hem was het echt een grote stap vanuit Williams. Dat team opereerde al op een hoog niveau, maar bij ons werkt het net even anders. Hij heeft zich goed en snel aangepast."