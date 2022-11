Eindrapport Williams: Opnieuw in de achterhoede, maar er is aansluiting

Het Formule 1-seizoen 2022 van Williams

Rapportcijfer: 5,2

Onder het voorgaande technische reglement ging het Williams absoluut niet voor de wind. In 2019 en 2020 eindigde het team stijf onderaan in het constructeurskampioenschap, al slaagde men er onder het nieuwe bewind van Dorilton Capital wel in om in 2021 de weg omhoog te vinden. George Russell en Nicholas Latifi scoorden zelfs meerdere keren punten in de FW43B, waardoor de laatste plek in het kampioenschap werd afgestaan aan Haas F1. De hoop op verdere progressie werd echter gevestigd op 2022, het jaar waarin de grote veranderingen van het technische reglement hun intrede deden in de Formule 1. Ook bij Williams zelf veranderde het een en ander: na drie seizoenen in Britse dienst mocht Russell de overstap maken naar Mercedes, terwijl Alexander Albon bij Red Bull werd weggekaapt om als nieuwe teamgenoot van Latifi op te treden.

Bij de presentatie van de FW44 maakte teambaas Jost Capito al duidelijk dat hij verwachtte dat Williams nog meerdere jaren nodig heeft om op het gewenste niveau terug te keren. In die disclaimer bleek meteen een grote kern van waarheid te zitten, want het team kende alles behalve een vliegende start met de gloednieuwe auto's. In Bahrein en Saudi-Arabië rijden Albon en Latifi in de achterhoede, al slaagt eerstgenoemde er in Australië met een uitgekiende strategie in om het eerste punt van 2022 te bemachtigen. Twee races later doet de Thai dat in Miami nog eens dunnetjes over door negende te worden. De puntenfinishes kwamen als een grote verrassing voor Albon en Williams en bleken uiteindelijk ook de enige positieve uitschieters van de eerste seizoenshelft.

Direct na de zomerstop pakte Albon in België zijn vierde en laatste punt van het seizoen, opnieuw op een circuit met lange rechte stukken waar efficiëntie van groot belang is. Zodoende leek Williams ook goede papieren te hebben voor de GP van Italië, al moest men het daar wel zonder Albon doen: vanwege een blindedarmontsteking ontbrak hij op Monza, waar hij werd vervangen door Nyck de Vries. De invaller maakte zijn debuut in de Formule 1, verraste in de kwalificatie door Q2 te halen en door een reeks gridstraffen begon hij de race vanuit de top-tien. Tot en met de finish zou de Fries dat volhouden, om zo met een negende plek twee WK-punten te scoren bij zijn debuut. Daarmee belandde hij in de WK-stand meteen boven Latifi, die tot dat moment nog geen enkel punt had gescoord. De Canadees kreeg in de aanloop naar de GP van Singapore te horen dat 2022 zijn laatste F1-seizoen in dienst van Williams is en zou het seizoen uiteindelijk niet puntloos afsluiten. Op een opdrogend Suzuka scoorde Latifi twee punten, tevens de laatste van het seizoen voor Williams.

Mager puntentotaal, maar aansluiting bij concurrentie is er

Zo is de oogst van Williams in 2022 een schamele acht punten, waarmee het voor de derde keer in vier seizoenen op de tiende en laatste plaats in het kampioenschap is geëindigd. Op papier teleurstellend, maar Capito ziet dat niet zo. "De doelen die we voor dit jaar gesteld hebben, die hebben we bereikt of we zijn op de goede weg om ze te bereiken", concludeerde hij na de GP van Mexico. De Duitser wees eveneens naar de kwalificatie in Austin, waar Williams in 2021 nog de laatste rij bezette, maar in 2022 plaatsing voor Q3 op een haar na miste. Het tekent de progressie die Williams onder het nieuwe reglement geboekt heeft, het enige punt is dat dit niet gereflecteerd wordt in de stand van het kampioenschap. Hoewel de achterstand op de overige teams fors is, was het ook niet zo dat het team uit Grove het hele jaar op de laatste posities rondreed. Progressie wordt echter ook gemeten in WK-punten en op dat vlak heeft Williams simpelweg niet genoeg gedaan.

Dat moet in 2023 beter, zeker als Williams de doelstelling van Capito wil halen: "Volgend seizoen moeten we in het middenveld mee kunnen rijden", luidt zijn verwachting voor het aankomende seizoen. Daarbij moet Albon opnieuw de kar trekken, want in plaats van Latifi krijgt hij een nieuwkomer als teamgenoot: Logan Sargeant. Hij is de eerste Amerikaan in F1 sinds 2015 en mocht in 2022 al enkele trainingen en tests afwerken, maar wonderen mogen niet van hem verwacht worden in zijn eerste seizoen. Tegelijkertijd is beter presteren dan Latifi heeft gedaan absoluut geen onmogelijke opdracht en alleen dat kan er al voor zorgen dat Williams in 2023 opnieuw een stapje vooruit zet.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,0 Ronald Vording 5,0 Niels Dijksterhuis 5,5 Bjorn Smit 6,0 Mark Bremer 3,5