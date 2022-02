Medio 2020 nam de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital het team van Williams over, waarmee er een einde kwam aan de betrokkenheid van de familie Williams bij de renstal. Sindsdien zijn er meerdere veranderingen doorgevoerd in het management. Voormalig Volkswagen Motorsport-chef Jost Capito is aan boord gehaald om het team te leiden, waarna François-Xavier Demaison en Sven Meets, beide eveneens oud-medewerkers van Volkswagen Motorsport, als technisch directeur en sportief directeur werden aangenomen. Deze en andere wijzigingen hebben ervoor gezorgd dat het team van een familiebedrijf is getransformeerd in een strak opgezette organisatie. Het seizoen 2021 verliep al aanmerkelijk beter dan de drie seizoenen ervoor. Na drie jaar op rij laatste te zijn geworden in het constructeurskampioenschap eindigde Williams vorig jaar als achtste.

“We hebben op het personele vlak niet veel veranderd, maar we hebben wel andere belangrijke wijzigingen doorgevoerd”, antwoordt Capito op een vraag van Motorsport.com wat er vorig jaar is gedaan om de weg omhoog in te slaan. “En wat verder erg geholpen heeft, is het verbeteren van de sfeer en dat iedereen weer trots is op het team. We accepteren het niet langer om laatste te worden. We willen naar voren en daar werken we hard aan. Maar daar is ook een goede teamspirit voor nodig. We moeten genieten van de reis. Dat is volgens mij het voornaamste geweest. Dat we vervolgens voor punten mee konden vechten, in de positie kwamen dat we ook echt een paar punten konden pakken en als kers op de taart ook nog een podium pakten in Spa, gaf niet alleen het team op het circuit een boost, maar de volledige organisatie.”

Terugkomend op de ‘belangrijke wijzigingen’ die zijn doorgevoerd in het team, zegt Capito: “We hebben nieuwe processen ontwikkeld en organisatorisch een en ander anders ingericht. Wat eerst een familiebedrijf was, is nu een goed opgezette onderneming.”

Hoewel er vorig jaar een goede stap is gezet door het team, gaat het nog wel even duren voordat het team weer echt competitief mee kan doen, erkent Capito. Daarbij helpt het niet dat er sinds vorig jaar een budgetplafond van kracht is. “Om het team terug te brengen op het niveau waarop we het graag zouden zien, moet nog een lange weg worden afgelegd. Bepaalde dingen heb je niet in één jaar gefixt of ongedaan gemaakt. Er is nog meer te doen dan we tot dusver hebben gedaan. Waar we vergeleken met de topteams nog tekortkomen, is dat er de afgelopen jaren niet is geïnvesteerd. En sinds vorig jaar zijn we op dat vlak beperkt door het budgetplafond.” Capito kijkt echter met optimisme naar de toekomst: “Iedereen begint vanaf nul met de nieuwe wagens. Het is erg lastig in te schatten waar iedereen straks zal staan. Het zal er vanaf hangen hoe snel wij ons kunnen verbeteren ten opzichte van onze concurrenten.”

Video: Williams laat de livery voor het F1-seizoen 2022 zien