Chandhok neemt Ferrari de maat: “Overvloed aan fouten”

Ferrari vloog als een komeet uit de startblokken toen het nieuwe reglement van kracht werd. Waar de concurrentie steken liet vallen, maakten de Italianen indruk. Maar dat was van korte duur. “Het is over het algemeen een geflatteerd seizoen geweest”, zegt Chandhok in gesprek met Betway. “We begonnen met hoge verwachtingen over een duel tussen Ferrari en Red Bull dat tot Abu Dhabi zou duren. Ik weet nog dat ik na de race in Melbourne, waar Ferrari absoluut domineerde, in de pits stond. We dachten allemaal dat het lastig zou worden voor Red Bull om de achterstand nog goed te maken. Op dat moment stonden ze op veertig punten.” Red Bull schakelde een tandje bij, maar volgens Chandhok is de enige conclusie: “Ferrari heeft ondergepresteerd.”

Charles Leclerc schreef twee van de eerste drie races op zijn naam, maar daarna kwam er zand in de motor bij Ferrari. “Ze hebben de potentie van de wagen niet gemaximaliseerd, dat is frustrerend als je een hele snelle auto hebt”, vindt Chandhok. “Ik houd gedurende het seizoen een spreadsheet bij waarin ik de prestaties van auto’s in de kwalificaties op een droge baan bijhoud. Het gaat puur om de snelheid. En Ferrari heeft gewoon de snellere auto, ook al eindigden ze op 200 punten in het kampioenschap. Een groot deel daarvan is te wijten aan betrouwbaarheid, het operationele deel, de motorstraffen en fouten van de coureurs. Het is een overvloed aan fouten.”

De positie Mattia Binotto staat al enige tijd ter discussie, sterker nog: Italiaanse media speculeren al enige tijd dat de loopbaan van de voormalig technisch manager van de Scuderia nu echt voorbij is. Chandhok denkt ook dat de verbetering voor komend seizoen in die hoek gezocht moet worden. “Ze moeten eerlijk tegen elkaar zijn. Als ik denk aan de grote teambazen in deze sport – Ron Dennis, Frank Williams, Jean Todt, Ross Brawn – zij lieten zich niet gek maken. Ze zouden meerdere strategische fouten niet tolereren zoals Ferrari ze dit jaar gemaakt heeft. Soms zijn het elementaire fouten, zoals we in Brazilië gezien hebben: als er water op de grond ligt doe je er regenbanden onder, als de grond droog is hou je vast aan slicks.”

Niet alleen de strategen gingen in de fouten: “Ook de coureurs hebben zo hun fouten gemaakt, beiden hebben gedurende het seizoen ook voor problemen gezorgd. Dus als collectief moeten ze eerlijk met elkaar in gesprek gaan en erkennen dat ze het beter moeten doen.”