Ricciardo keert terug naar Red Bull: “Je voelt warmte en liefde”

Na een dienstverband van twee jaar vertrok Daniel Ricciardo na de Grand Prix van Abu Dhabi bij McLaren. Volgend jaar wordt hij bij het team uit Woking vervangen door Oscar Piastri, Ricciardo keert in 2023 terug naar Red Bull Racing. Daar gaat hij onder meer simulatorwerk doen en neemt hij een deel van het promotionele werk voor zijn rekening. Ook wordt hij reservecoureur. Tussen 2014 en 2018 reed de Honey Badger ook voor Red Bull. In die tijd boekte hij zeven overwinningen in een lastige tijd voor het team. Hij was drie seizoenen teamgenoot van Max Verstappen.

Ricciardo verheugt zich erop om terug te keren. “Er is iets bijzonders aan teruggaan naar waar het allemaal begon. Er is zeker wat nostalgie, maar dat heb ik de laatste jaren al. Ik ben altijd blij geweest met de kansen die ze me hebben gegeven. Zonder hen was ik niet op de grid geweest”, zegt de Australiër tegen Speedcafe. "Dat is het dus ook, teruggaan naar waar het begon en teruggaan naar huis. Het voelt als naar je vader en moeder gaan. Zij zijn de mensen die je over je hele carrière ondersteund hebben, en dan wil daar weer zijn. Je voelt de warmte en liefde. Ik wil geen headline waarin staat dat ik dat nergens anders heb gevoeld, maar er is iets waarom ik denk dat het erg fijn zal voelen.”

Ricciardo wil er graag achter komen waar hij nu staat tegenover zijn concurrenten. “Bij McLaren moet ik accepteren dat dit was wat het was, misschien kom ik er nooit achter [waarom het niet werkte]. Dat is waarom ik nieuwsgierig ben om terug te gaan naar Red Bull, een plek waar ik natuurlijk goed vocht tegen Max. Zelfs alleen op de simulator kom ik weer in een auto waarvan ik denk: ‘Dit is een wagen waarin ik mijn krachten kan laten zien’. Ik ben best wel nieuwsgierig om te kijken hoe ik terugkeer op een plek waar ik een hoop succes had.”