Nicholas Latifi eind dit jaar weg bij Williams F1 Team

De prestaties van Nicholas Latifi - of beter gezegd het gebrek daaraan - lagen al lange tijd onder een vergrootglas. Dankzij financiële steun kon de Canadees begin 2020 zijn Formule 1-debuut maken. Het jaar ervoor was de coureur uit Toronto als tweede geëindigd in het Formule 2-kampioenschap, achter Nyck de Vries, die door het financiële verschil niet zou promoveren. Latifi mocht instappen naast George Russell, maar werd volledig overschaduwd door het Britse toptalent. 2021 leverde weliswaar zijn eerste WK-punten op, maar daar zou het seizoen absoluut niet aan herinnerd worden. Latifi wist de schijnwerpers vooral op zich gericht door de crash in Abu Dhabi, die zoals bekend een safety car opleverde en Max Verstappen een buitenkansje heeft verschaft.

Voorafgaand aan het lopende seizoen kreeg Latifi Alexander Albon aan z'n zijde als nieuwe teamgenoot. Williams verwachtte dat Latifi zijn mannetje zou staan en met Albon zou kunnen wedijveren, maar dat is dit seizoen zelden tot uiting gekomen. Waar de Thai al tweemaal vanuit kansloze positie naar de punten is gereden, staat Latifi stijf onderaan in de WK-stand en zorgt hij vooral voor ongewenste kostenposten. Zo ging het in Australië mis met landgenoot Lance Stroll en schreef hij zijn Williams in Saudi-Arabië af tijdens de kwalificatie. Toen Latifi tijdens de Grand Prix van Italië om de oren gereden werd door invaller Nyck de Vries, was zijn lot min of meer bezegeld.

Williams-teambaas Jost Capito droeg de nasleep van Abu Dhabi en een gebrek aan zelfvertrouwen lang aan als verzachtende omstandigheden, maar Latifi heeft zich daar niet los van kunnen rijden. In zijn begintijd was Latifi een interessante coureur voor Williams vanwege het geld dat hij meebracht, maar dat werd door de overname van Dorilton Capital steeds minder belangrijk. De sportieve prestaties prevaleren daardoor en dat is de reden dat Latifi aan het eind van dit seizoen moet vertrekken bij Williams.

“Namens het gehele team wil ik Nicholas ontzettend bedanken voor zijn drie jaar hard werken bij Williams”, zegt teambaas Jost Capito. “Hij is een uitstekende teamspeler met een uitstekende houding ten opzichte van zijn collega’s en werk. Hij wordt gerespecteerd in de gehele business. Onze tijd samen komt nu ten einde, maar ik weet dat hij er alles aan zal doen om de prestaties in de rest van het seizoen te maximaliseren. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst, zowel in als naast de cockpit.”

Kansen voor De Vries?

Het is nog onduidelijk wie bij Williams de tweede coureur wordt naast Alexander Albon, die al een nieuw contract voor 2023 heeft. Het team had met Nyck de Vries een uitstekende kandidaat, maar de Fries staat inmiddels in de belangstelling van meerdere teams. In het geval dat De Vries niet beschikbaar komt voor Williams, zal het team waarschijnlijk schakelen naar Logan Sargeant. De Amerikaan moet dan eerst nog wel zijn superlicentie halen.