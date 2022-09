Williams: Nasleep Abu Dhabi 2021 heeft rijden Latifi beïnvloed

Een crash van Nicholas Latifi in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 zette de F1-titelstrijd op zijn kop. In een shoot-out over één ronde wist Max Verstappen zich langs Lewis Hamilton te wurmen en de wereldtitel op te eisen. Terwijl de FIA de nodige kritiek kreeg voor de manier waarop men met de safety car-fase omging, werd Latifi ook niet gespaard. De Canadees ontving veel haatberichten op social media en kreeg zelfs doodsbedreigingen na zijn onopzettelijke crash op het Yas Marina Circuit.

"We moesten Nicholas vertrouwen blijven geven", zegt Williams-teambaas Jost Capito in de High Performance Podcast over de nasleep van het incident in Abu Dhabi. "We hebben gezegd dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Alles was in orde, maar tot dat moment was het heel moeilijk omdat het seizoen ten einde kwam. Hij was hier niet iedere dag en we hebben ons er ook niet overmatig mee bemoeid, want we wisten wat er gebeurde. Hij heeft zijn sociale media uitgeschakeld, maar ik denk dat we de situatie hadden verergerd als we ons er te veel mee hadden bemoeid. Het is iets waar iedereen zelf overheen moet komen. Hij wist dat hij onze volledige steun had en dat we ervan overtuigd waren dat hij absoluut niets verkeerd heeft gedaan."

'Crash had niet moeten plaatsvinden, maar het kan gebeuren'

Dit jaar is Latifi er gewoon weer bij als Williams-coureur, maar zijn prestaties houden op zijn zachtst gezegd niet over. Met nog maar zes races voor de boeg is hij de enige vaste coureur die dit seizoen nog geen enkel punt heeft gescoord. Teamgenoot Alexander Albon staat op drie puntenfinishes en vier punten, terwijl zelfs invaller Nyck de Vries in zijn enige race in de FW44 twee punten scoorde. Dat zijn alles behalve overtuigende cijfers voor Latifi, die inmiddels al 26 races op rij buiten de punten eindigde. Capito vermoedt dat dit deels te wijten is aan de bedreigingen die de coureur uit Toronto kreeg voor zijn aandeel in de finale van 2021.

"Natuurlijk had die crash niet moeten plaatsvinden, maar het kan nou eenmaal gebeuren als je aan het racen bent. Daar geven we de coureur nooit de schuld van, want crashes kunnen gebeuren. Als je dat niet wil, dan kan je beter thuisblijven. Ik denk ook dat dit een van de redenen is dat het dit seizoen een tijdje duurde voor hij zijn competitiviteit vond. Ik weet zeker dat het zijn rijden heeft beïnvloed. Het had mijn rijden in ieder geval beïnvloed, daar ben ik zeker van", aldus Capito. "Dat kan ik dus begrijpen en dat is waarom wij hem het vertrouwen gaven en hem het hele seizoen hebben gesteund. We wisten dat hij terug zou komen."