Eindrapport Daniil Kvyat: Podium niet genoeg om de show te stelen

Daniil Kvyat in het Formule 1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 13

Aantal WK-punten: 37

Beste startplaats: 6 (Azerbeidzjan)

Beste resultaat: 3e plaats (Duitsland)

Rapportcijfer: 6,7*

Een gebrek aan vers opkomend talent deed Red Bull voor 2019 teruggrijpen naar twee oude bekenden. Alexander Albon, die eerder in zijn loopbaan uit het juniorprogramma was gezet, en Daniil Kvyat, die na van Red Bull naar Toro Rosso te zijn teruggeplaatst eind 2017 volledig aan de kant werd geschoven door de energiedrankengigant, werden voor het afgelopen Formule 1-seizoen in de arm genomen om de wagens van Toro Rosso te bemensen. Zo kreeg de Rus - weer - een nieuwe kans om te bewijzen dat hij thuishoort in de koningsklasse.

Kvyat maakte dit jaar een andere indruk dan tijdens zijn eerste jaren in de Formule 1. Aan het begin van zijn Grand Prix-carrière was hij gretig om te laten zien wat hij in zijn mars had, waarbij hij soms iets te opportunistisch te werk ging. Nadat hij begin 2016, toen hij net aan zijn tweede jaar bij Red Bull was begonnen, een paar keer over de schreef was gegaan, volgde de demotie naar Toro Rosso en daarmee ook de promotie van Max Verstappen. Vervolgens was Kvyat vooral bezig om op sportieve wijze revanche te nemen, wat zijn prestaties op de baan niet echt ten goede kwam. In 2019 - na een jaar als ontwikkelingsrijder te hebben doorgebracht bij Ferrari, gedroeg Kvyat zich haast als oproepkracht: hij was bij Toro Rosso ingehuurd om een bepaalde taak uit te voeren en deed tijdens de raceweekenden voorkomen alsof hij simpelweg het werk deed waarvoor hij betaald werd. Hij had in 2018 natuurlijk ook gezien dat Toro Rosso vooral als rijdend laboratorium werd gebruikt voor Red Bull Racing, dat dit jaar in navolging van het team uit Faenza overstapte naar de Honda-motor en in 2020 voor de titel wil gaan met de Japanse power unit.

Een moment torent er natuurlijk bovenuit als het gaat om Kvyat in 2019: de derde plaats in Hockenheim. Tijdens de incidentrijke race in Duitsland was het vooral zaak om op de baan te blijven en mede doordat enkele van de grote namen daar niet in slaagden, kwam Kvyat als derde over de streep. Daarmee betrad er voor het eerst sinds de zege van Sebastian Vettel in de Italiaanse Grand Prix van 2008 weer een Toro Rosso-rijder het ereschavot. Een fantastisch moment voor het kleine team uit Faenza en voor Kvyat zelf natuurlijk, die hiermee aantoonde dat het nog niet zo’n gek idee was van Red Bull om hem weer terug in de auto te zetten. Spectaculaire resultaten bleven tijdens de rest van de campagne echter uit, zodat de eerste helft van het seizoen bij Toro Rosso toch vooral in het teken stond van het prima debuut van Alexander Albon en het tweede deel van het jaar van Gasly, die weer opklauterde na zijn terugzetting in de zomerstop.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 7,5

Filip Cleeren: 6,5

Ronald Vording: 6,5

Mark Bremer: 6,0