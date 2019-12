F1-teambazen noemen Hamilton en Verstappen beste coureurs van '19

2019 was overduidelijk het jaar van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur greep zijn zesde wereldtitel door 11 van de 21 races te winnen. Hij eindigde met 87 punten boven zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die tweede werd in het kampioenschap. De 34-jarige Brit verkeert in misschien wel de beste vorm van zijn leven en heeft laten zien dat hij allround een uitstekende coureur is. De teambazen in de Formule 1 hebben daar dan ook veel bewondering voor, wat te zien is aan de scores van de top-tien beste coureurs van het seizoen volgens hen. Op basis van de puntenverdeling - 25 punten voor de topcoureur tot aan een enkel punt voor de nummer tien - is Hamilton ook in deze ranglijst van de Formule 1 het hoogst geëindigd.

Met 169 punten staat Hamilton bovenaan, maar de nummer twee is in dit geval niet de andere Mercedes-coureur. Die eer gaat naar Max Verstappen, die van de teambazen in totaal 146 punten heeft gekregen. Hij vestigde met drie overwinningen en de eerste pole-positions uit zijn F1-carrière veel aandacht op zich in 2019. In meerdere races was hij een van de smaakmakers, waarvoor hij op het FIA-gala nog de Action of the Year Award won.

Charles Leclerc maakte eveneens indruk dit seizoen, waarin hij voor het eerst uitkwam voor Ferrari. De Monegask reed vorig jaar voor Sauber en promoveerde na zijn debuutjaar direct naar het Italiaanse topteam. Hij vocht onder andere op Silverstone, de Red Bull Ring en Monza mooi gevechten uit met zijn concurrenten. De teambazen hebben hem met 124 punten en de derde plek beloond. Hieronder is de top-tien te zien.

Top-tien beste F1-coureurs van 2019 volgens de teambazen