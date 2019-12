Red Bull stopt samenwerking met junior Auer

Nadat Mercedes vorig jaar uit de DTM vertrok werd Auer opgenomen in het Red Bull-juniorprogramma en in de Super Formula geplaatst met het B-Max/Motopark Team. Hij finishte in zijn derde race op het podium en sloot het kampioenschap uiteindelijk als negende af, zes plekken boven zijn teamgenoot Harrison Newey. Inmiddels wordt hij in verband gebracht met een terugkeer naar de DTM, waar hij voor BMW zou gaan rijden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zei dat Auer en Red Bull hebben besloten om de samenwerking op te zeggen. De redenen daarvoor waren de leeftijd en het gebrek aan superlicentiepunten van de coureur. "Lucas Auer hoort niet langer bij ons team en daar zijn simpele redenen voor. Hij kwam naar Japan en het was een nieuw team, maar ze hadden zo hun problemen. Hij verbeterde zich vervolgens en haalde een of twee podiumplekken", begon de Oostenrijker tegen Motorsport.com. "Toen kwamen we min of meer tot de conclusie: Hij is nog zo ver verwijderd van die veertig benodigde punten dat het in combinatie met zijn leeftijd een te lang experiment zou zijn voor de Formule 1. Aan de andere kant, in de toerwagencompetities of DTM - ik weet alleen niet of het al officieel is dat hij ergens rijdt - kan hij ook veel verdienen. We waren het met elkaar eens. Hij probeert ook in de Super GT in Japan aan wat races mee te doen en gaat dus een andere richting op. En zoals ik vaker heb gezegd: de racerij bestaat niet alleen uit de F1."

B-Max Racing/Motopark heeft recentelijk Pietro Fittipaldi nog aangekondigd als de eerste coureur voor het Super Formula-seizoen in 2020. Auer reed voor zijn deelname aan het Super Formula vorig jaar ook 's winters in de Toyota Racing Series. Daar werd hij uiteindelijk derde met 270 punten, achter kampioen Liam Lawson en F3-coureur Marcus Armstrong.