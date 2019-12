Eindrapport Pierre Gasly: Van hoofdpijndossier bij Red Bull tot held bij Toro Rosso

Pierre Gasly in het Formule 1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 7

Aantal WK-punten: 95

Beste startplaats: 4 (Duitsland)

Beste resultaat: 2e plaats (Brazilië)

Rapportcijfer: 6,7*

Pierre Gasly had zich waarschijnlijk iets heel anders voorgesteld van 2019. Hij begon het jaar bij Red Bull Racing, waar hij binnen werd gehaald als de opvolger van de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo. Dat de Fransman het lastig zou krijgen naast Max Verstappen, viel te verwachten. Voor de Nederlander was het vertrek van de Australiër namelijk het uitgelezen moment om het team uit Milton Keynes volledig naar zijn hand te zetten. Dat Gasly het zó moeilijk zou hebben, was echter een fikse tegenvaller.

De ellende begon al tijdens de wintertests in Barcelona. Gasly crashte tot twee maal toe, waarmee er waardevolle baantijd verloren ging voor Red Bull. Ook toen het seizoen eenmaal onderweg was, slaagde hij er maar niet in om een comfortabel gevoel te krijgen in de RB15. In de kwalificaties was hij steevast ruim langzamer dan zijn teamgenoot en in de races was het tempo ook niet denderend. Aanvankelijk bleef de teamleiding vierkant achter hem staan en zou het een kwestie van tijd zijn dat Gasly zijn draai zou vinden. Maar toen de coureur uit Rouen bij het ingaan van de zomerstop zijn problemen nog steeds niet te boven was, was het welletjes en was het: Gasly out, Albon in.

Gasly vervolgde het seizoen bij Toro Rosso, waar hij de eerste races met een gezicht als een oorwurm rondliep. Het verliezen van het Red Bull-zitje was duidelijk hard aangekomen bij de voormalig GP2-kampioen. Langzaam maar zeker raapte hij zichzelf echter weer bij elkaar, wat uiteindelijk culmineerde in een tweede plaats in de spectaculair verlopen Grand Prix van Brazilië. Natuurlijk had Gasly geluk met hoe de race op Interlagos zich ontvouwde, maar hij stond er wel op het moment dat het moest. In Abu Dhabi was er tijdens de eerste ronde een botsing met Lance Stroll, waarna er niet meer in zat dan een achttiende plaats, en doordat Carlos Sainz op de valreep nog Nico Hülkenberg passeerde voor de tiende plek, zakte hij in extremis nog naar de zevende plek in het kampioenschap.

Toro Rosso-teambaas Franz Tost claimt dat een coureur - uitzonderingen (lees: Max Verstappen) daargelaten - drie jaar nodig heeft om echt klaar te zijn voor de overstap naar een topteam. Pierre Gasly en Daniil Kvyat zijn daar inmiddels het levende bewijs van. Alexander Albon kan terugkijken op een prima begin bij Red Bull, maar zal in 2020 nog wel een fikse stap moeten maken om echt met de grote jongens mee te kunnen doen. Maar ja, het is nou eenmaal het beleid van Red Bull om een van de eigen talenten een kans te geven als er een zitje vrijkomt. Het seizoen van Gasly was uiteindelijk een ware rollercoaster, maar ‘what doesn’t kill you makes you stronger’. Of er in de eerstvolgende jaren nog een tweede kans komt bij Red Bull Racing, hangt echter af van hoe Albon het verder doet en hoe de transfermarkt voor 2021 zich ontwikkelt.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 7,0

Filip Cleeren: 6,5

Ronald Vording: 6,5

Mark Bremer: 6,7