Auer troeft Schmid af in VT2 DTM Zandvoort, Vermeulen P19

De tweede vrije training zou al om 12.55 uur aangevangen worden, maar door wat rotzooi op de baan na de training voor de Porsche Carrera Cup Deutschland begon de sessie twee minuten later dan gepland. Het was hoe dan ook al een vroegere start dan vorig jaar - dit omdat later op de vrijdag al de kwalificatie voor race twee volgt vanwege de Le Mans-test op zondag. Waar er in de ochtend 55 minuten op de klok stonden, waren dat er voor VT2 tien minder. Het was met 17 graden buitentemperatuur en asfalttemperaturen van 32 graden wel al een stuk warmer op Zandvoort, waar de wolken plaats hadden gemaakt voor de zon.

Voor Marco Wittmann ging de VT2 niet super van start: hij had spinnende wielen toen hij nog op de airjacks stond, iets waar hij na de sessie uitleg over moet geven bij de stewards. Net als in VT1 was het Ricardo Feller die als eerste een rondetijd noteerde, opnieuw een relatief langzame start van de sessie: 1.36.889. Abt Sporstline-teamgenoot Kelvin van der Linde zette echter al vroeg de toon door naar 1.33.356 te schieten en er niet veel later nog een 1.33.197 van te maken. Thierry Vermeulen begon ook opnieuw goed aan de training, want hij noteerde de tweede tijd - al was het gat met een halve seconde nog aanzienlijk te noemen. Christian Engelhart volgde op de derde plek op iets minder dan een tiende van de thuisheld. Lamborghini zat er zo weer goed bij, want Luca Engstler, Maximilian Paul en Nicki Thiim waren in de openingsfase in de top-tien te vinden.

Halverwege de sessie besloot Feller er weer voor te gaan zitten en hij zorgde voor een herhaling van het beeld dat lange tijd in VT1 te zien was: de Abt Sportsline-coureurs bovenaan. René Rast verbeterde ook in de BMW M4 GT3, waardoor Vermeulen werd terugverwezen naar de vierde plek. Dat werd later de vijfde plek toen ook Arjun Maini zijn tijd en plek verbeterde. De Indiër sprong naar de tweede tijd in zijn Mercedes van Team HRT. Luca Stolz volgde dat voorbeeld en zette zijn Mercedes-AMG GT3 op de derde plek neer. Lucas Auer maakte er zelfs even een 2-3-4 voor Mercedes van, maar een ronde later nam hij de snelste tijd over van Van der Linde: 1.33.078. Clemens Schmid maakte daarna een grote sprong in de McLaren, want hij ging naar P2 op 5 honderdsten van Auer.

In de slotfase werden enkele snelle runs afgewerkt, wat veel veranderingen in de tijdenlijst teweegbracht. Jack Aitken haalde Vermeulen in, al leek de Nederlander zich in deze fase juist te richten op een racerun. Hij was teruggezakt tot de negentiende plaats en hield enkel Sheldon van der Linde achter zich. Aitken kwam niet verder dan de achttiende tijd. Bovenaan veranderde er weinig: Auer sloot deze tweede vrije training als snelste af. Hij wist Schmid en Kelvin van der Linde af te troeven. Wittmann, Mirko Bortolotti, Maini, Thomas Preining, Engelhart, Stolz en Thiim maakten de top-tien compleet.

De vrijdagse actie is nog niet voorbij op Zandvoort. Om 17.00 uur gaan de lampen op groen voor de kwalificatie voor de tweede race van het weekend, die op zondag om 16.30 uur van start gaat.

Uitslag VT2 DTM Zandvoort

Uitslag volgt.